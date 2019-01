Volver a ver un eclipse en el país tardará cerca de 5 años

“La Luna ingresó en la sombra que la Tierra proyecta, por el Sol. La Luna gira oblicua, inclinada, por eso difícilmente ingresa en dicha sombra y cuando logra hacerlo es cuando se da el eclipse total”, explicó el experto.

Este fenómeno ocurrido el 21 de enero tuvo fases como eclipse parcial, a las 00.34, umbral (cuando se empieza a oscurecer la Luna) desde las 01.41, la luna roja a las 02.12 y el final de eclipse a las 02.43.

“Por unos cinco años, o más, no volveremos a vivir esto porque el próximo eclipse total va a ocurrir sobre el Pacífico, ya no sobre América, y solo veremos el final, cuando la Luna esté entrando en el horizonte, que no será lo mismo”, refirió Servín.

Este eclipse coincidió con el acercamiento máximo de la Luna hacia la Tierra, por lo que también fue la primera superluna del 2019, comentó.