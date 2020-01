Viudez se perfila en el once titular

El plantel de Olimpia activó en la tarde de ayer en la Villa pensando en el juego debut en el Torneo Apertura, el domingo desde las 20.15 frente a General Díaz en el Tigo Manuel Ferreira.

Según la última movida, el entrenador Daniel Garnero metería mano al equipo que venía manejando desde hace varios días. La movida estaría en el sector izquierdo del medio sector, donde venía perfilándose como titular Jorge Recalde. Su lugar sería ocupado por Tabaré Viudez, hombre que en su momento, antes de estar afectado por una lesión que lo tuvo un largo tiempo fuera de las canchas, era recambio seguro de William Mendieta, quien ocupaba ese sector del campo. De esta forma, el equipo para el juego frente a las Águilas sería con Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, José Leguizamón, Antolín Alcaraz y Miguel Samudio; Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz y Tabaré Viudez; Néstor Camacho y Roque Santa Cruz. El próximo movimiento del plantel franjeado será esta tarde, desde las 18.00 en la Villa, ocasión en la que el DT confirmará el onceno.



22 partidos disputó Tabaré Viudez en la temporada 2019. De ellos, solo 7 juegos fueron en el Torneo Clausura



4 goles tiene Viudez con la franja negra, todos marcados en el Apertura, uno de ellos en el Clásico.





Hasta fin de mes

Olimpia no baja los brazos en el tema Derlis González, así como el jugador no pierde las esperanzas de vestir la franja negra. Según las informaciones, la directiva decana volverá a hacer un nuevo intento por contar con el futbolista del Santos de Brasil, pero además siguen viendo un delantero centro para reforzar ese sector. Si para fin de mes no se concreta una incorporación, se quedarán y apostarán a los que tienen en el plantel.