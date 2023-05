Viuda de Pecci exige saber la verdad de su asesinato

“Hoy me toca exigir la verdad sobre su asesinato, pido duras condenas para sus sicarios, pido también una verdadera lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado”, afirmó Aguilera, durante el acto en homenaje a su marido realizado en el hangar de la Dirección Nacional Aeronáutica (Dinac) (ex-Latam), en Luque.

En el acto también se presentó oficialmente el emblemático avión Convair 240 de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP), cuya restauración fue impulsada principalmente por Pecci.

“Mi clamor lo dirijo a las autoridades de Colombia, a la Fiscalía paraguaya, a los gobiernos, políticos y sociedad entera. La vida de Marcelo y su muerte nos exige ser firmes y fuertes, no claudicar ante los males que rozan nuestras espaldas en esta sociedad corrupta”, señaló la mujer.

Resaltó que no solamente se ha perdido “a un gran fiscal, sino a un hombre útil para la sociedad, un hombre que buscaba ser mejor cada día, perdimos a un gran padre de familia y a un amoroso esposo”.

Aguilera afirmó que “a un año de su partida, no solo quiero valorar a Marcelo como el excelente fiscal que fue, como el incomparable operador de Justicia o como el implacable luchador antimafia. También quiero recordar al hombre que me regaló el milagro de su amor, al que me hizo esposa y madre y a quien Dios me permitió amar. Quiero exaltar a ese paraguayo de bien, comprometido con sus principios”.

Por último, expresó: “Me encanta recordarlo de esta forma y que mi hijo Marcelito guarde como tesoro estos recuerdos”.