Viuda del agente fiscal pide respeto, empatía y Justicia

“Mi familia y yo estamos sumergidos en un profundo dolor por el asesinato de mi esposo Marcelo Pecci y su pérdida irreparable. El luto no es solo para sus familiares y allegados, sino para todo el país y la comunidad internacional”, reza el escrito.

“También pido respeto para mis familiares, sin dejar de pedir la debida empatía a mis colegas a quienes también agradezco su consideración”, expresa en la nota.

En ese sentido, resalta que los últimos días han sido difíciles de superar, por lo que solicita encarecidamente el respeto a su privacidad para poder sobrellevar el duelo.

“Reitero que no daré declaraciones a la prensa. No obstante, seguiré colaborando con las autoridades nacionales e internacionales en todo el proceso de investigación, con quienes también me siento agradecida”, señala en el pronunciamiento.

Por último, expresa su ruego para que se haga Justicia y que la muerte del “respetado y admirado Marcelo Daniel Pecci Albertini se honre con Justicia y con una lucha real al crimen organizado. Por mi lado, honraré la memoria de mi amado esposo cada día por el resto de mi vida y criando a un excelente ciudadano como lo fue su padre”.