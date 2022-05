Violeta, la abanderada de las pesas

Violeta de tan solo 16 años, recién empieza a transitar en el mundo deportivo de élite, sueña con llevar en lo alto en los Juegos Odesur, Asunción 2022, que arrancará el próximo 1 de octubre.

el estudio y el deporte. Combina los entrenamientos y el estudio con una ambición de seguir creciendo en este deporte. “Me encantaría estudiar en el exterior. Entrenar y estudiar”, contó la atleta a radio Ñandutí.

Un sueño hecho realidad. Los Juegos Sudamericano de la Juventud de Rosario marcó definitivamente su carrera deportiva. “Este viaje fue increíble un sueño hecho realidad. Cerrar como abanderada fue impresionante”, contó la atleta.

Cuando logró la medalla de oro, escuchar el himno nacional en el podio. “En ese momento estaba temblando de la emoción. Fue un momento increíble”.

Cómo inició. “Fui atleta de crossfit, hasta que un amigo envió uno de mis videos a un entrenador del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y se pudieron en contacto conmigo para que vaya a entrenar ahí”, recordó Fernández y marcó el inicio de su romance con este deporte.

Menciona: “Un día de mi vida, es levantarme ir al colegio, volver a mi casa almorzar y venir acá COP a entrenar toda la tarde, hasta las 7 más o menos, vuelvo a mi casa y duermo.

cómo son las pesas. El levantamiento de pesas también llamada halterofilia. Debido, al conjunto que forman, la barra y las pesas se le llama haltera.

Hay dos modalidades de competición: Arrancada y dos tiempos o envión. La fase de la modalidad en dos tiempos en la que el pesista o la pesista se coloca bajo la barra se llama splash o tijera, y la segunda fase es jerk o envión, en español. La halterofilia no es un deporte exclusivamente de fuerza, sino que de mucha técnica y entrenamiento, ya que un error no solo los puede hacer perder, sino podría convertirse en una lesión grave si no se toman precauciones.



“Nos vamos satisfechos”

“Nos vamos satisfechos con los avances de las obras”, dice Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y de la Comisión de seguimiento de Asunción 2022. “Se ha avanzado también muchísimo en las licitaciones, están prácticamente todas en curso solamente quedan algunas. Otras están en proceso, pero creo que estamos en término para poder llegar a los Juegos”, dijo Moccia.