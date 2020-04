Violando las restricciones, cientos viajan al interior por Semana Santa

Los controles, que aparentemente fueron relajados, fue aprovechado para que muchos ciudadanos viajaran violando las restricciones. Además, los controles de los distintos departamentos dejaron pasar a muchos de los conductores, lo que motivó una respuesta, horas más tarde, de la prohibición de los ingresos a dichas ciudades.

El gobernador de Misiones solicitó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado, el cumplimiento de manera estricta de la disposición que prohíbe la circulación de personas y vehículos en el marco de la emergencia sanitaria.

En ese sentido, se informa que quienes no estén debidamente habilitados a circular ya no podrán hacerlo y serán obligados a retornar a sus lugares de origen, corriendo con el riesgo de la incautación de sus vehículos y la aplicación de una multa de hasta 4 millones de guaraníes, según establece la normativa vigente.

En San Pedro, por el estricto control fiscal policial, decenas de vehículos fueron obligados a retornar a su lugar de origen, cuyos ocupantes no contaban con una orden de trabajo o no estaban dentro de las excepciones. La mayoría llevaban sendas conservadoras con bebidas alcohólicas, lo que les delataban que en realidad ya venían para pasar la Semana Santa en el departamento. Muchos actuaron en forma prepotente para pasar los controles, pero fueron impedidos. En una hora, más de 30 vehículos fueron obligados a retornar, el control se realiza en el peaje de 25 de Diciembre.

La fiscala Lilian Ruiz encabezó el operativo y señaló que hará cumplir estrictamente lo que dicta el decreto presidencial, “los que no justifiquen su circulación con orden de trabajo, o si no están en la lista de excepciones, deberán volver a sus casas, esto no es vacaciones, en realidad muchos ya están viniendo para pasar la Semana Santa porque traen bebidas alcohólicas y carne y esa gente no pasarán, nuestro control es estricto y haremos cumplir con el decreto, es una lástima que exista gente tan inconsciente, pero vamos a actuar y castigar a los que incumplen el código sanitario”, indico la fiscala.

En Alto Paraná, en menos de 2 horas de control, entre Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias, los agentes capturaron acerca de 30 personas por la violación del decreto presidencial. Alto Paraná ocupa el segundo lugar de personas procesadas en el país, por la violación de las leyes sanitarias. En la ciudad de Presidente Franco, los agentes de la Comisaría 6ª capturaron a 7 personas que no pudieron justificar el motivo de su salida de casa y el caso fue derivado a la fiscala Liliana Denice Duarte. En la misma ciudad, los agentes de la subcomisaría N° 12 capturaron a 5 personas que se desplazaban en diferentes automóviles, durante un retén de algunas horas instalado sobre la avenida Guaraní, del barrio San Miguel, de Presidente Franco.

En Itapúa, las autoridades de Encarnación apelan al “voluntariado” para hacer frente a la avalancha de gente que vienen a la ciudad, que no escapa a la situación de inconsciencia e irresponsabilidad de la gente, que se desplaza de un lugar a otro, en muchos casos sin ninguna necesidad, violando las medidas restrictivas y la cuarentena sanitaria decretada por el Gobierno. El operativo se extiende al horario nocturno desde el 1 de abril y se busca impedir el ingreso de personas que nada tienen que ver con la cadena de servicios indispensables.