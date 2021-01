Villamayor saca del ring a Vidal y golpea a cartistas con caso Messer

El cartismo pidió su renuncia, pero adelantó que no encabezará un pedido de voto censura, en tanto que la oposición analiza las respuestas para dar una definición. Mientras que Villamayor no reaccionó de forma clara sobre su decisión en torno a abandonar o no el cargo. “Todos estamos para salir del cargo, pero es prematuro hablar de eso, vamos a hablar de eso en el transcurso de los días”, subrayó.

Villamayor explicó que nunca hubo negociaciones con Juan Guaidó, debido a que por más que la propuesta de acuerdo era conveniente para Paraguay, se requería que el tribunal arbitral defina cuál es el gobierno legítimo, ya que existe un conflicto con Nicolás Maduro. En cuanto a las declaraciones de Javier Troconis, aseguró que este tuvo que rectificarse y aclarar que fueron dos parlamentarios venezolanos los que le presentaron a Vidal.

Lo que más le fue reclamado al alto funcionario, sobre todo desde el cartismo, fue la falta de transparencia en las operaciones. El diputado de Honor Colorado Derlis Maidana lamentó que se haya dañado la reputación del país. “Por qué tanto secretismo, por qué no se comunicó a la ciudadanía en su debida forma, por qué no intervino la Cancillería”, cuestionó.

Por su parte, el cartista Basilio Núñez lo acusó de servirse del dinero público teniendo como negocio demandar al Estado, desde su estudio jurídico, del que forma parte Sergio Coscia, quien asumió como procurador por esa conexión, según insinuó, lo que fue negado por Villamayor. También le criticó la falta de transparencia.

Fue cuando el jefe de Gabinete reaccionó de forma incisiva mencionando que una misión de Gafilat lo esperaba para preguntarle por qué la plata de Darío Messer estaba guardada en un banco estatal (BNF) y por qué se lavó dinero en bancos estatales. “Invito a los que hablan de transparencia que contesten a Gafilat, tenemos todos una deuda histórica con la transparencia”, disparó Villamayor.

La diputada del Encuentro Nacional Kattya González criticó que el Gobierno maneje la política internacional “por fuera de la República”, puntualizando que Brasil, Argentina y Venezuela lo pusieron en vilo, en referencia al acuerdo de Itaipú, Texos y PDVSA, respectivamente.

Igualmente, el diputado Carlos Rejala, del Partido Hagamos, calificó a Villamayor de sofista y falto de credibilidad.

La diputada de Patria Querida Rocío Vallejo destacó que en su intervención Villamayor haya reconocido que Petropar vendió el combustible, pero no pagó a PDVSA entre 2008 y 2009, identificando incluso al Gobierno en el que se produjo la irregularidad, por lo que insistió en que se debería hacer un corte administrativo para saber qué pasó con ese dinero. Pero el jefe de Gabinete se limitó a responder que no sabe qué sucedió por esos años.