Villamayor habla de giro de postura de oposición sobre gastos sociales

El secretario general de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, retrucó a los opositores y aseguró que cuando estuvieron en función de gobierno no estaban a favor de que los gastos sociales de las binacionales pasen al Presupuesto General de la Nación (PGN).

Al ser consultado sobre la denuncia realizada por el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, respecto a que la oposición tiene un plan para desestabilizar a este Gobierno, respondió que ese tipo de “información” observa que hay conductas complejas. “Veo conductas complejas que me parecen legítimas. Politizar los hechos me parece legítimo. No hay ningún problema, pero hay mucho populismo detrás de eso”, arremetió.

Villamayor dijo que esa es una situación que no se puede negar. “Nadie en su sano juicio que mire la realidad, que vea las declaraciones de componentes que muestran que existen dos textos constitucionales en la República de Paraguay: uno cuando estoy en la oposición y otro cuando estoy en el gobierno, puede dejar de comprender que estos elementos (politización y populismo) existen”, argumentó el jefe de ministros.

La Cámara de Senadores rechazó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Justamente referentes de la oposición cuestionaron duramente al presidente Mario Abdo Benítez y ratificaron que los fondos son públicos y que necesitan de un mayor control para evitar la discrecionalidad, principalmente, en tiempos de campaña electoral.

dos constituciones. El principal colaborador de Abdo afirmó que con la posición contradictoria asumida por referentes de la oposición le queda claro que existen dos Constituciones.

“Me queda claro que existen dos Constituciones. Los mismos que en el 2008 (administración de Fernando Lugo) se opusieron a que los gastos sociales entren por ley, ahora están a favor”, significó.

Para contrastar su versión, pidió a los medios buscar esos archivos que están en esas declaraciones. “Los mismos que dijeron que no pueden entrar por ley porque es inconstitucional, dicen hoy que deben entrar por ley porque es constitucional. ¿Qué cambió? La posición de ellos. Antes eran oficialismo y ahora son oposición”, significó.

Agregó que la construcción de la política no puede ser solo populista destruyendo sistemas institucionales. ”Si yo ayer dije que esto es constitucional, no puede ser que porque ya no estoy en el gobierno, lo constitucional pasó a ser inconstitucional. Para ellos fue constitucional en el 2006 (era de Nicanor), inconstitucional en el 2008 (era Lugo), y volvió a ser constitucional a partir de 2013”, retrucó.

La decisión final de aceptar o rechazar el veto se encuentra a instancias de la Cámara de Diputados. El cartismo pretende postergar el tratamiento y revisar recién en marzo, generando un malestar interno en el equipo del presidente de la República que mantiene firme su posición de veto. Esto se da en medio de movidas y enojos en el bloque oficialista a pocos meses de arrancar las internas para las municipales.