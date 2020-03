Villamayor dio negativo al test del coronavirus

El jefe de Gabinete del Gobierno y ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, se sometió a la prueba del Covid-19 y dio como resultado negativo, luego de haber sido aislado por el Ministerio de Salud tras volver de un viaje y no respetar el protocolo establecido.

El pasado lunes, Villamayor realizó una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno a su regreso de una gira por Estados Unidos y Argentina, y fue criticado por no respetar el protocolo de la cartera sanitaria. Ni siquiera el presidente de la República Mario Abdo Benítez lo recibió en su despacho.

Al ser reprochado por su actitud, el político pidió disculpas y se excusó ante el mandatario para retirarse a su casa, donde permanece en cuarentena.

El jefe de Gabinete se realizó la prueba en un laboratorio privado de nombre Analiza, con sede en el Hospital Británico.

Manifestó que se realizó el análisis de forma particular, ya que al no contar con síntomas no se puede utilizar la limitada capacidad del Ministerio de Salud, además de detallar que solo en los casos positivos de Covid-19 la cartera sanitaria debe realizar la verificación.

Tras las críticas por su actitud y su irresponsabilidad de no haber estado en cuarentena, Villamayor pidió disculpas y aceptó que se equivocó.