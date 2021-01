Villamayor cae en contradicciones en escándalo PDVSA y no renuncia

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, presentó ayer el borrador de la polémica negociación sobre la deuda de Paraguay con PDVSA, cayendo en varias contradicciones y dejando claro que no piensa renunciar a su cargo, pese a estar en el ojo de la tormenta por este presunto nuevo negociado.

Villamayor señaló que Paraguay presentó la propuesta, pero que no se llegó a un acuerdo debido al borrador presentado por la administración de Juan Guaidó. Anteriormente, dijo que el planteo vino de Venezuela. En conferencia de prensa realizada ayer en Palacio de López, el jefe de Gabinete Civil se mostró nervioso y ofuscado por las consultas al respecto.

El alto funcionario finalmente mostró las actas y el borrador de la negociación que salieron a la luz pública tras una publicación del medio estadounidense Washington Post. Hizo énfasis en que su participación se limitó a presentar una propuesta de reducir el monto adeudado, que fue aceptada por los delegados venezolanos y transformada en un pacto, que posteriormente fue rechazado por el Gobierno paraguayo por no existir legitimidad en la representación.

Villamayor mencionó que Paraguay propuso el pago del 50% de la deuda con PDVSA y mostró el documento. “Esto representa para el Estado paraguayo, en los términos que se habían conversado por parte de Petropar, un ahorro de más de USD 150 millones. Esa es la propuesta que presentó el Paraguay”, señaló.

De esta forma, uno de los hombres más fuertes del gobierno de Mario Abdo Benítez reconoció que la iniciativa de la negociación provino del país, pero luego agregó que los representantes venezolanos presentaron los términos comerciales a través de un borrador en aceptación a la oferta.

No obstante, no se llegó a firmar el acuerdo debido a las inconsistencias que tenía el escrito entregado por los allegados de Juan Guaidó.

“Al aceptarse (la propuesta paraguaya), presentan un acuerdo extrajudicial. Este es el borrador que presenta el Washington Post y no es aceptado por Paraguay. Este documento también es recibido en noviembre. En el mes de marzo (2020), cuatro meses después, este documento no es aceptado porque no tiene algo que pidió el presidente (Abdo Benítez): la garantía de la fuerza cancelatoria del acuerdo”, dijo.

Sostuvo que los términos de los representantes venezolanos tenían defectos formales y que eso fue puesto a conocimiento del país caribeño para que los corrijan, ya que la intención fue llevar la negociación a un laudo arbitral en París para cancelar la deuda correspondiente.

“Resulta indispensable que quien va a representar a PDVSA se acredite de forma adecuada, antes que la República del Paraguay acepte ese acuerdo. Teníamos una dificultad, el acuerdo era extrajudicial y necesitamos que sea judicial. En consecuencia, no se acepta ese acuerdo. Por conveniente que sea económicamente, queríamos que se corrija esa situación”, expresó.

La aceptación de la oferta de Paraguay con fecha 11 de noviembre de 2019 fue firmada por Javier Troconis, comisionado de la presidencia venezolana para la gestión de activos, y proponía en su contenido el pago al abogado Sebastián Vidal por su gestión en las tratativas.

Sobre este punto, el medio estadounidense publicó que había una comisión de USD 26 millones para el profesional del Derecho. Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete.