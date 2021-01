Villa Elisa, espacio de diseño y arte en San Bernardino

La Casona Villa Elisa es un espacio de arte, diseño y cultura en San Bernardino que surgió como un sueño largamente buscado por la diseñadora de joyas Fiorella Galli, de Joyas Fió, quien se confiesa una amante de San Ber. El espacio recientemente inaugurado se encuentra en el casco histórico de la ciudad veraniega y en él convergen varias propuestas de diseño y arte de emprendedoras y diseñadoras nacionales.

Esta nueva propuesta, donde se pueden adquirir prendas de vestir, accesorios y también participar de talleres, actividades y disfrutar del espacio gastronómico, fue una idea que rondaba a Fiorella Galli desde temporadas veraniegas pasadas, pero por el corto tiempo de verano no había llevado a cabo, limitándose a colaborar en otros espacios establecidos por marcas o ferias de diseñadores. Es así que el contexto de pandemia la animó a establecer el local, que estará habilitado hasta el 10 de marzo. “Decidimos extender la temporada y permanecer hasta marzo, es una apuesta conjunta con 17 marcas que me apoyaron desde el principio cuando encontré la casa y nos dispusimos a restaurarla y armar el proyecto”, comenta Fiorella. EMPRENDER EN PANDEMIA Para Fiorella y las emprendedoras que se sumaron al proyecto este nuevo contexto mundial las invitó a aceptar el desafío de seguir y seguir apostando. “Abrir en tiempos de Covid es una apuesta que se da gracias a que decidimos apoyarnos, somos emprendedoras que nos multiplicamos para salir adelante”, destaca y agrega que eso es “una fuerza motivadora. No tuvimos miedo, sino aceptamos el desafío”, expresa. El proyecto además se suma a la tarea de revitalizar la ciudad. “Con los demás proyectos de la zona, locales y hoteles, estamos en constante comunicación para ofrecer opciones atractivas”, comparte Galli. UNA VARIEDAD DE OPCIONES Indumentaria, accesorios, objetos, muebles, decoración, artesanía paraguaya y gastronomía crean un mix de opciones para conocer lo que se produce en el país. Entre las marcas nacionales que están presentes en distintos rubros se encuentran Agua Bendita, Aída, Ana Bolena, Anouk, Camelia, Chloana, Canova Lab, Doménica, Dream Lab, Fió, Fortunata, Grato, Hans, Holy, Ismenia, Kafa, Lait, Mar, Má Home, Máxima, Magnolia, Mariano Domingo, New born, Ocre, Peculia y Terracotta. “Esperamos a quienes desean encontrarse con espacios que les brinden una experiencia interesante durante su estadía en la ciudad”, refiere Fiorella, quien adelanta que la agenda contempla talleres de jardinería, espectáculos y otros atractivos para los visitantes. La Casona se abre de miércoles a domingo, de 10:00 a 21:00.



EN CONJUNTO. La Casona abrió sus puertas como una nueva opción para conocer propuestas de diseño y arte de emprendedoras nacionales.



En detalle

Villa Elisa es una casona ubicada en el casco histórico de San Bernardino, a una cuadra de la plaza principal, a metros de la famosa escalinata. Es una casa totalmente restaurada para la ocasión. Además del showroom con artículos varios cuentan con el espacio gastronómico abierto hasta las 0:00, donde se prevén eventos de verano.

Para el acceso y la permanencia se invita a los visitantes tomar todas las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud. El horario del local es de miércoles a domingo, de 10:00 a 21:00.

Más detalles se encuentran en las redes: villaelisa_py en Instagram.