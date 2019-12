“Viene de arriba, arreglan todo”

Tras haber sido mencionado por Alfredo Guachiré, ex administrador de la SEN, como parte del esquema de corrupción que tumbó al intendente Ferreiro, el edil Augusto Wagner aseveró que se trata de una persecución política.

Dijo que “esperábamos esto. Hubo una mayoría que no aceptó la presión política de dar a Daniel Centurión (secretario político de la Presidencia) terminar el mandato de Ferreiro. No dudo que hasta quieran imputarme. Esto viene de arriba, donde arreglaron todo, pero abajo no hubo acuerdo”.

“No es una cuestión solo de Guachiré, a quien no conozco. Es parte de gente que está siendo utilizada. Me ponen como organizador de una rebelión pero cómo puedo influir en 7 concejales, de 11 que tiene ANR, que desoyeron recomendaciones de los dos sectores colorados más poderosos que manejan el poder y la Fiscalía. Ahora se puede esperar todo. Están buscando la forma de golpear donde sea”, sentenció.

Concluyó que decir que maneja 800 funcionarios en el municipio es un disparate.

El edil Álvaro Grau calificó de charlatanería el tema, ya que fue citado también por sus lazos con los Zavala, Fidel y Gonzalo, cuyos nombres saltaron en el tema de las licitaciones amañadas.