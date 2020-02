Victoria de Sanders suscita inquietud entre demócratas

Con su contundente victoria del sábado, el senador de Vermont demostró su capacidad de lograr apoyos más allá de los votantes de izquierda, contradiciendo la advertencia de varios moderados de que no sería capaz de cerrar la brecha entre progresistas y centristas. “Anoche demostró que puede energizar nuestra base central”, dijo Howard Dean, ex candidato presidencial y ex jefe del Comité Nacional Demócrata.

Ayer, Sanders tenía una cómoda ventaja en Nevada, con el 60% de los centros de votos escrutados. El senador de 78 años lideraba la puja demócrata con el 46% de los votos, seguido muy de lejos por el ex vicepresidente Joe Biden, con el 19,6%, y Pete Buttigieg, el ex alcalde de South Bend, Indiana, con el 15,3%. Los siguen las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar con 10,1% y 4,8% respectivamente.

LUCHA. El equipo de campaña de Buttigieg dirigió una carta al Partido Demócrata de Nevada dando cuenta de “irregularidades” en el conteo de votos. Sanders fue rápido en cantar victoria y dijo que su “coalición multirracial y multigeneracional” que ganó en Nevada “arrasará en el país”.

Para Dean, el resultado del senador en un estado que representa la variedad demográfica de EEUU era “impresionante”. En tanto, queda el “supermartes”, el 3 marzo, cuando votan 14 estados. Antes de eso, viene Carolina del Sur, el 29 de febrero.

Las perspectivas de Biden, que alguna vez fueron firmes, se desvanecieron bruscamente en las últimas semanas, pero el sábado dijo que se sentía muy bien por su segundo lugar en Nevada. Su equipo confía en una buena actuación en Carolina del Sur, donde Biden cuenta con el apoyo de un electorado demócrata de mayoría negra. Tras empatar en el primer lugar en Iowa y ganar en New Hampshire, la victoria de Sanders en Nevada lo coloca como favorito por el momento.