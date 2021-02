Viceministra de la Mujer renuncia y denuncia pérdida de credibilidad

El polémico comunicado a favor de las mujeres que acompañaban al jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, luego de ser escrachado en un restaurante, y el homenaje que se le rendirá al presidente Mario Abdo Benítez en el Día de la Mujer Paraguaya por parte del Ministerio de la Mujer, terminaron por hacer que la viceministra de dicha cartera estatal, Liliana Zayas Guggiari, presente su renuncia al cargo, molesta y acusando de que la institución carece de credibilidad.

Zayas expresó que tomó la decisión, debido a que no estuvo de acuerdo con las últimas posiciones de la cartera estatal a la que representaba, entre ellas el comunicado en favor de las mujeres que acompañaban a Juan Ernesto Villamayor cuando fue escrachado. “Tiene que ver con las últimas decisiones que tomó la máxima autoridad y que no convergen con las mías”, comunicó durante una entrevista con el canal NPY. En su carta de renuncia, la ahora ex funcionaria también advirtió que el Ministerio de la Mujer “perdió credibilidad y goza de desconfianza”. Manifestó que ella sugirió a la ministra de la Mujer, Nilda Romero, retractarse del último comunicado emitido por la situación que involucra a Villamayor y que la cartera estatal asuma que fue un error, ya que ella no prestó su acuerdo. “Estuve esperando si era retractado, al no ser así, por las asesoras que rodean a la ministra y la distancia que hay en cuanto a derechos humanos, me hacen tomar esta decisión de forma indeclinable. Me voy a mi casa, pero seguiré tomando la defensa de los derechos humanos”, acotó. Dijo que desde un principio no estuvo de acuerdo con el comunicado emitido sobre la agresión a mujeres en el escrache a Juan Ernesto Villamayor. “No vi ninguna agresión a una mujer por ser mujer y le dije (a Nilda Romero) que si hay que hacer un comunicado, que sea general, contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, apuntó. CRÍTICAS. El Ministerio de la Mujer fue blanco de críticas desde el último fin de semana por su pronunciamiento con respecto a las agresiones que sufrieron las acompañantes del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, en un restaurante y el supuesto encubrimiento de un pariente violento. A esto se suma la invitación que realizó para un acto por el Día de la Mujer Paraguaya, que incluye el reconocimiento al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Estas polémicas convirtieron a la cartera estatal en un blanco de críticas que desencadenaron en una cadena de reacciones, principalmente, de repudio generalizado. La ministra de la Mujer había sostenido a inicios de la semana que la institución se pronunció sobre el caso por decisión conjunta de las tres viceministras: Zayas –ahora renunciante–; de Igualdad y no Discriminación, Lilian Elizabeth Fouz; y de Administración y Finanzas, Mirtha Elías Fariña. POLÉMICA. Tras esta polémica, saltó el caso de María José Ramírez, sobrina de Mirtha Elías, otra viceministra de la Mujer, quien denunció que su tía le pidió que “se calle” cuando fue violentada por su tío, Alberto Elías, hermano de la funcionaria. El caso data del 2019; sin embargo, el reciente comunicado del Ministerio de la Mujer, que repudia las agresiones a acompañantes del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, hizo que la joven saliera al paso y se empañara aún más la situación de la institución.



En el documento “seguía órdenes”

Sobre el memorándum en donde se lee que es Liliana Zayas quien propone a la ministra Nilda Romero el homenaje al presidente Mario Abdo Benítez, la funcionaria que renunció afirmó que solamente estaba siguiendo órdenes de la secretaria de Estado al presentar el memo. “En una reunión de Gabinete, es ella (la ministra Romero) quien decide qué se hará para celebrar el 24 de febrero. Me dice ‘enviame un memo con lo que se va a hacer’. Yo simplemente hice lo que ella me ordenaba. Si bien sugerí que no era lo mejor, lo cual se confirma después con las críticas, no me hicieron caso”, relató Zayas en conversación con ÚH. Además, aseveró que ya está en marcha una campaña sucia en su contra, que busca desprestigiarla, luego de haber renunciado criticando al Ministerio de la Mujer.