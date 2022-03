Vetan a liberales cartistas para integrar terna del TSJE

Según el miembro del Directorio del PLRA, Líder Amarilla, hay preocupación en que dicho cargo recaiga en un representante del ala liberocartista, considerando que tanto el ex senador Juan Bartolomé Ramírez, quien reconoce su amistad con Horacio Cartes, y la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, del ala dionisista del partido, están en pugna. “Estamos preocupados de hecho y por eso creemos que debe ir el mejor representante del PLRA, porque sabemos claramente que el señor Ancho Ramírez no reúne los requisitos”, señaló.

Amarilla objeta que Ramírez no cumpla requisitos establecidos en el art. 175 de la Constitución Nacional para ser ministro del TSJE. “Él no tiene los años de ejercicio de la profesión. Él tiene 9 años recién de haberse recibido de abogado”, dijo. En tanto también desacreditó a Hermelinda de Ortega “quien es docente, pero no estuvo en el ejercicio de la profesión ni estuvo en la magistratura, entonces violan ambos el art 1 75 de la CN que habla de los requisitos”, dijo.

Dijo que no da garantías, además de asegurar la imparcialidad y el “mutuo control” que la Justicia Electoral debe ofrecer a todos los paraguayos.

En contrapartida, apuntó que como oficialismo ya decidieron apostar por la candidatura del senador Salyn Buzarquis, quien para ellos reúne los requisitos y las condiciones para ser ministro.

“Creemos que quien reúne las condiciones que estipula el art. 175 es el senador Salyn Buzarquis, quien tiene además una amplia trayectoria profesional, abogado de hace muchos años y con docencia universitaria. Además, su incuestionable condición de liberal hará que sea una garantía para el PLRA en el mutuo control que debe existir por parte de la institución para los próximos comicios”, manifestó.

Prisa. Tanto a Ramírez y Ortega se les cuestiona además la prisa con la que buscan ganar puntos ante el Consejo de la Magistratura. La segunda publicó un libro sobre la hora la semana pasada, antes de inscribirse, el cual le podría retribuir con tres puntos de acuerdo con la evaluación del Consejo de la Magistratura.