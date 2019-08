Venta de BBVA debe superar varios trámites, según SIB

“Es un preacuerdo. Hay todo un proceso formal que hay que seguir, que tiene sus pasos. Plantean hacerlo en el resto del año e incluso inicio del otro año. Hay muchas cuestiones que tienen que todavía resolverse, podría también no concretarse, todavía no es determinante esto. No es prudente todavía dar ni siquiera opiniones porque ni el cómo, ni el cuánto, ni el cuándo (de la operación de compra de BBVA por parte de GNB) todavía no se formalizó”, advirtió Colmán.

Recordó que en varias ocasiones no se llegaron a concretar iniciativas como esta, pero que los casos no trascendieron a la opinión pública.

Aclaró que la salida de BBVA forma parte de un movimiento que no es nuevo en la región, ya que la entidad está siguiendo así las nuevas exigencias que tiene la Unión Europea en cuanto a los ratios de solvencia en la matriz. “No implica ningún juicio de valor sobre el sistema financiero paraguayo”, aseguró.

El presidente de BBVA Paraguay, Ignacio Sanz y Arcelus, explicó que la venta de la entidad a GNB se realizó porque se recibió una interesante oferta de compra y la matriz decidió aceptarla por considerarla beneficiosa para sus accionistas. Manifestó su confianza en que BBVA seguirá siendo una marca reconocida a nivel global y que la salida de Paraguay no debería afectarla.

“Las operaciones, productos, créditos, servicios, depósitos y acuerdos comerciales continúan con total normalidad, por lo que los clientes, proveedores y aliados comerciales de BBVA no se verán afectados de forma alguna durante este proceso.

A partir de que se produzca el cierre de la operación y cambio del control, el Grupo GNB (...) brindará los servicios financieros de calidad que nuestros clientes esperan”, anunció el ejecutivo.