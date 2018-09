“Vender es servir y hacer que la vida del cliente sea más fácil”

“Los mejores vendedores son aquellos que se dedican a escuchar a sus clientes y a serviles en todo lo que puedan. Después, las ventas salen solas. Por eso vender es servir, y vender debe tener el componente de facilitar las cosas, de hacer que la vida de nuestros clientes sea más fácil”, expuso el experto español.

Llorca es consejero de negocios, conferencista internacional y autor del best seller Objetivo: Vender más. Además, atiende a empresas de distintos sectores y tamaños que necesitan vender más y mejor.

El expositor señaló al auditorio, integrado por profesionales del mundo de los negocios y emprendedores de todos los sectores, que deben buscar inculcar a su equipo que “vender es ayudar a comprar”. “Vender, para mí, consiste en que nuestro cliente sean los protagonistas absolutos de lo que está pasando, serán los reyes del mambo, realmente ellos van a querer comprar nuestros productos o servicios porque el asesor, el vendedor, la página web les ayudará de una forma enérgica, porque estamos en un mundo en donde no importa lo que vendamos, no importa el qué sino el cómo lo vendamos”, explicó Llorca.

Precio. El expositor español indicó que es contrario a pensar que vender más dependa del precio. “Si todo se enfoca en el precio, es como decirle al cliente: ‘no puedo hacer nada mejor por ti, que ser más barato’, lo que indica que no existe respuesta adecuada para que me elijas a mí por mi calidad de servicio, por lo que hago por ti. Nos reducimos al precio y eso es muy peligroso”, aseveró. Añadió que las experiencias de venta basadas en el precio son muy fácilmente igualables, por lo que no basta para vender, pues la venta debe hacerse como si se estuviera dando un servicio único para el cliente.