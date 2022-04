Velázquez reaparece y niega salvataje

“La bancada, conociendo que no teníamos los números, rogó a la gente de la oposición que no presente, porque no solamente debe haber causales, no teníamos los números, y no sé por qué se presentó”, señaló.

Cuando fue consultado del porqué algunos diputados de su bancada se prestaron para dar cuórum a la sesión, Velázquez alegó que se trató de una indisciplina.

Durante el acto, Velázquez habló sobre las obras del Gobierno. “Este Gobierno como nunca antes está logrando golpes contra el crimen organizado”, indicó.

Agregó que habló con el presidente Mario Abdo Benítez, quien le comentó que ya está listo el pedido de préstamo para la ruta PY12. Ese pedido será enviado al Congreso este mes.