Velázquez defiende candidatura de Marito y dice que es constitucional

“Es constitucional que Mario Abdo pueda candidatarse a la Junta de Gobierno, no así que ejerza siendo presidente de la República”, aclaró Velázquez en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Ocurre que el mandatario contestó a los medios que evalúa candidatarse, pero indicó que en caso de hacerlo no ejercerá el cargo. Sin embargo, la Carta Magna señala en su artículo 237 que el cargo de presidente debe desempeñarse con exclusividad.

No obstante, Velázquez aseveró que la candidatura es posible, aunque lo demás es una cuestión subjetiva, por lo que a unos les puede parecer honesto y a otros no.

“El no ejercer es relativo a un tiempo determinado de apenas seis meses, porque puede ganar y a los seis meses, cuando termine su mandato como presidente de la República, puede asumir la presidencia de la ANR. Esa es una posibilidad que el presidente va a analizar”, insistió.

En el mismo sentido, señaló que está seguro de que si Marito se postula vencerá a Cartes, quien probablemente será el candidato de Honor Colorado, sector interno que él lidera. “Estoy seguro de que Mario Abdo va a ganar por los mismos motivos y por los mismos argumentos que ya ganamos en el 2017”, recordó sobre el año en que Abdo venció al presidenciable cartista, Santiago Peña.

2023. Sobre las elecciones generales de 2023, el vicepresidente expresó que su candidatura está firme en Añetete, y que en este sector “no existe ni un solo nombre”, aparte del suyo, para la candidatura presidencial.

Por si fuera poco, por la tarde, el vicepresidente se reunió con diputados del oficialismo y con Mario Abdo Benítez en Mburuvicha Róga. Incluso luego los dirigentes difundieron una fotografía del encuentro a los medios, mostrando que la campaña presidencial es un hecho y que el respaldo de Abdo es real.

Velázquez respondió también en Monumental a los cuestionamientos que surgen sobre su candidatura, como por ejemplo el del senador Silvio Beto Ovelar, quien incluso confirmó su alejamiento de Añetete porque no está a favor de la candidatura. “Quieren generar esa duda de que las encuestas no me acompañan, que Marito no me acompaña”, objetó.

Al respecto, habló sobre sus eventuales contrincantes electorales de Honor Colorado, Santiago Peña y Pedro Alliana. “Me encanta que Santi Peña sea el candidato de ellos, con Alliana, porque tengo mis motivos”, dijo, aludiendo que ambos nombres no representan rivales serios para su candidatura.

ANR SECUESTRADA. Velázquez ratificó que el líder de Honor Colorado (HC), Horacio Cartes, tiene secuestrada a la Asociación Nacional Republicana (ANR). “El partido está secuestrado porque el promedio de reuniones de la Junta de Gobierno es quizá una al año, porque ahí no se decide nada, se decide en otro lugar, se decide en la calle España (en donde está ubicada la residencia de Cartes)”, acusó Velázquez.

Al mismo tiempo, el vicemandatario señaló que Cartes, desde su casa, maneja a sus diputados. “En ese movimiento (HC), uno debe ir a hablar con Horacio Cartes para que este baje la línea en Diputados. ¿Para qué voy a ir a perder el tiempo hablando con los diputados?”, cuestionó.

Agregó que en el movimiento Colorado Añetete, se siguen manteniendo las mismas banderas defendidas desde el principio: la democracia y el pluralismo, pero aclaró que las diferencias internas con el cartismo son dejadas de lado para trabajar por el Partido Colorado para mantenerlo en el poder cuando hay elecciones generales.

Añadió que algo similar al secuestro de la ANR puede verse en instituciones como el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, y en la Cámara Baja, aunque señaló que en el Ministerio Público hoy percibe una mayor independencia.



Es constitucional que Mario Abdo se candidate a la Junta de Gobierno, no así que ejerza siendo presidente. Hugo Velázquez, vicepresidente.