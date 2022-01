Velázquez anuncia cambio en Itaipú en los próximos días

“Es cierto lo que dicen, Alto Paraná tiene que ser para los paranaenses. Itaipú está en el Alto Paraná y no voy a esperar ser presidente de la República para reivindicar a los altoparanaense en Itaipú. Esta semana les prometo hablar con nuestro líder, el presidente de la República y si Dios quiere en los próximos 15 días vamos a tener un director de Itaipú paranaense”, dijo. “Quiero que me acompañen, quiero que crean en mí, porque soy igual que ustedes, soy hijo de una maestra, me formé en instituciones públicas. Necesito de ustedes. Hagan de mí presidente de la República. Esta candidatura a estoy construyendo desde la base. No tengo patrón”, agregó el Vicepresidente de la República.

En otro momento expresó que el movimiento Fuerza Republicana viene con los mismos sueños de hace cinco años atrás, junto a Mario Abdo Benítez, actual presidente de la República, que le mueve la defensa de la institucionalidad de la República y la defensa del auténtico coloradismo. “Son las mismas banderas que nos motivan hoy para venir acá a estar todos juntos”, subrayó.

Mencionó que es bueno recordar los sueños que tenían hace cinco años atrás y que el pueblo colorado y paraguayo ya eligió al tipo de gobierno y de país que quiere.

Dijo que están listos para enfrentar a distintos poderes en la República del Paraguay. Recordó que el paraguayo ya votó por un auténtico colorado. Mencionó que el Partido Colorado tiene la representación genuina de los sectores sociales y campesinos. “La bandera histórica del coloradismo es buscar la justicia social para el pueblo paraguayo. El Partido Colorado es la representación genuina de los sectores más necesitados, de los campesinos, de los obreros y de los estudiantes”, indicó.

Acusó sin nombrar directamente a Horacio Cartes, de “secuestrar” al Partido Colorado y a la Junta de Gobierno por donde pasaron “los grandes hombres del coloradismo y discutían los grandes proyectos para el país”.

Afirmó que defiende al Estado como servidor el hombre libre y no un “estado como servidor de una o varias personas económicamente poderosas que quieren someter a las instituciones para seguir manejando el país, para sus propios intereses. “De eso tenemos que defender el país. Vamos a someter este modelo y consolidar la democracia en este país”, dijo.

Wilson Ferreira

ALTO PARANÁ