Vehículo de Puertos se usa para trabajos en seccional

De acuerdo con el seguimiento de la denuncia recibida, la camioneta en cuestión es una Isuzu con chapa BKR181, que pertenece a los registros de la ANNP.

A través de tomas fotográficas se logró captar a Alfredo Cristaldo, suegro del nombrado director de Puertos, haciendo fletes de sillas y mesas con la camioneta para la seccional colorada. Esto ocurrió el 23 de diciembre pasado, en horas de la tarde, según los datos obtenidos. El vehículo también está siempre estacionado en 24ª Proyectada y Antequera, frente a la vivienda de González.

También se confirmó que la camioneta es utilizada por Gabriel González, hijo del alto funcionario de Puertos, para actividades de esparcimiento familiar. Incluso, lo difundió a través de las redes sociales en un paseo por el Cerro Lambaré, Itá Enramada y la Costanera de Asunción.

Los hechos señalan que el vehículo en cuestión, perteneciente a la ANNP, está siendo utilizado de forma irregular, debido a que solamente está permitido para tareas vinculadas a la institución.

ASIGNADO. Por su parte, González confirmó ayer a ÚH que la camioneta con chapa BKR181 está asignada a su servicio como director de Puertos. Asimismo, rechazó que se haya utilizado de manera irregular y que no cree que su suegro lo haya usado para trabajos en la seccional colorada.

“Yo tengo un vehículo que se queda en frente de mi casa, que es donde mi suegro trabaja. Él es operador de tractor y está trabajando en el arroyo Paraguarí de la zona de Antequera. Ahí se encuentra la oficina del contratista de la obra”, recalcó.

Agregó que en este lugar también hay una camioneta de la misma marca y muy similar a la que él utiliza, pero no “creo que se haya utilizado en la seccional, porque yo uso el vehículo para ir y venir de Puertos”. Subrayó que a veces deja el rodado cuando va a viajar al Chaco, donde está como coordinador. Afirmó que su hijo no usa la camioneta y que personalmente no recuerda que su suegro le haya pedido la camioneta para hacer algún favor.