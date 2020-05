Vecinos denunciaron a concejal departamental por desecar humedal

El intendente municipal Mario Noguera relató que recibieron la denuncia de un vecino de la localidad conocida como Venecia, sobre un trabajo de remoción de tierras que se está realizando en un inmueble contiguo, con una maquinaria que sería de una institución pública.

El inmueble está ubicado a ocho kilómetros aproximadamente de la ruta PY02 y, según los vecinos, es propiedad de la familia del concejal departamental Ovelar.

Está ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 52 de la referida vía internacional.

“Fuimos a verificar y constatamos que era una maquinaria particular de ellos. Pero encontramos que estaban desecando el humedal. Nosotros quisimos notificarles, pero se negaron a firmar la notificación y casi se tomaron a golpes con el que habló con ellos. Ellos no nos respetan”, afirmó Noguera, al referirse al caso.

El intendente municipal señaló que incluso manifestaron que van a abrir un camino en el lugar y que eso es competencia de la Municipalidad, donde no existe ninguna solicitud.

SIN ESTUDIO. “Estamos pidiendo informes a las instituciones correspondientes, pero, por el momento, no encontramos que se haya realizado un estudio del impacto ambiental en el sector y si se está desecando un humedal es grave para el medioambiente”, afirmó el intendente.

Consultamos la versión de Ovelar y este señaló que están realizando tareas de reforestación con eucaliptos en el inmueble.

“Nosotros tenemos todos los documentos. Eso es competencia del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y no de la Municipalidad. No podemos hacer nada, si no tenemos el permiso, gracias”, respondió escuetamente al ser consultado sobre su versión al respecto.

Noguera señaló que intentaron presentar una denuncia ante la Fiscalía Zonal de Yguazú, para que un fiscal pueda constituirse en el lugar, pero le señalaron que es competencia de la Unidad Especializada contra Delitos Ambientales, con sede en Ciudad del Este. En ese contexto, señaló que están solicitando los informes para poder presentar la denuncia formal para pedir al Ministerio Público que investigue el caso.

El área es un extenso humedal que llega a orillas del río Monday, donde tendría que ser un sector de protección y los vecinos están preocupados, ya que la desecación puede afectar al medioambiente, conforme a la versión del ejecutivo municipal.