Varios seguros garantizan la atención a afectados por Aedes

Ante el aumento de los casos de dengue, y de una posible declaración de emergencia nacional por epidemia, desde varias empresas de medicina prepaga garantizaron la cobertura de gastos relacionados a esta enfermedad, de acuerdo con el plan con el que cuente cada asegurado.

“En los años anteriores de declaración, las empresas de medicina prepaga dieron cobertura normal, no utilizaron la cláusula de limitación. Lo que es importante comprender es que la cobertura se da hasta el límite de cada plan”, señaló el presidente de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (Cimap), Julio Ferrari.

Si bien varios sanatorios integrantes de la Cimap ya emitieron un comunicado sobre la garantía de servicio, para hoy se prevé una reunión con las 17 empresas de medicina prepaga que la conforman a fin de tener una posición como Cámara, acotó Ferrari.

Hasta el momento los sanatorios que emitieron comunicado sobre asistencia, de acuerdo con el plan de cada beneficiado, son: Santa Clara y Asismed.

“Hemos acordado con nuestros sanatorios y centros médicos, especialmente los del grupo San Roque: San Roque, La Costa, Santa Julia y Hospital Universitario de San Lorenzo implementar los protocolos médicos y las medidas necesarias para atender en forma oportuna y eficiente a la mayor cantidad de pacientes internados y de urgencias que acudan con síntomas de dengue”, señala el pronunciamiento de Asismed.

DECLARACIÓN. En la Cámara de Diputados existe un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a declarar estado de emergencia sanitaria en el país, en la lucha contra el dengue. La propuesta sería tratada esta semana.

Por otro lado, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, había afirmado que no se ha declarado emergencia porque si bien existe una presión en el sistema, no están rebasados en el plan de contingencia. Es decir, la cantidad de internados por dengue es poca en proporción a las consultas ambulatorias por cuadros febriles y exámenes médicos. Indicó además, que en caso de emergencia algunos seguros prepagos no darían cobertura a pacientes con dengue.

En estos días en las áreas de Urgencias los concurrentes claman por aumentar la dotación de personal médico para abastecer a la cantidad de afectados que acuden a diario.