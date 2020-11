Varias familias son desalojadas bajo fuerte resguardo policial en Limpio

El operativo de desalojo se llevó adelante con importante acompañamiento policial. No obstante, en el lugar no se llegaron a registrar incidentes. Pese a lamentar la situación, los ocupantes accedieron a salir del sitio.

“Mucho ya invertí, nosotros vivíamos en alquiler y para entrar acá no pagamos nada. No estamos entendiendo lo que pasa y no sabemos lo que va a pasar con nosotros”, expresó un ocupante a NPY, mientras otros comenzaban a retirar sus pertenencias.

El hombre, quien se dedica a la albañilería, relató que solo daba un pequeño importe para contar con electricidad y agua en el lugar. En el predio ya fueron levantadas algunas casas precarias.

Mientras que otra afectada lamentó el hecho y dijo que no tenía conocimiento del desalojo. Ahora deben comenzar a buscar otro lugar donde vivir.

Una mujer comentó que en el predio llegó a montar un pequeño almacén y que ahora deberá mudarse con su hija, quien vive en un asentamiento.

Los intervinientes dieron un lapso de tiempo a los ocupantes para que puedan retirarse del sitio con sus pertenencias.

En el lugar se observan varias viviendas de madera y otras hechas con materiales y con conexiones clandestinas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Son varias las familias que se ven obligadas a ocupar tierras ante la falta de acceso a una vivienda digna.