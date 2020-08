Lastimosamente estamos teniendo bastantes colegas que están aislados y se reciente el servicio. Sabemos bien que no hay muchos anestesiólogos, muchos terapistas, no hay muchos cirujanos, entonces se van cayendo los soldados y no tenemos un segundo pelotón para tomar el puesto, entonces eso es algo que nos preocupa bastante”, advierte de la doctora Idalia Medina, Presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná (AMAP).

Estima que son prácticamente unos 400 los médicos en el sector público y que prácticamente el 20 por ciento ya fueron infectados. “De eso 4 están internados y uno está en terapia intensiva. Es bastante el impacto que está teniendo este virus entre el personal de blanco y eso se ve. Estadísticamente el 10 por ciento van a caer, lastimosamente van a caer en estados graves también, lamentablemente de eso no nos vamos a escapar. Tenemos que cuidarnos todos, esta terrible la situación en el Este del país”.

Dijo que como profesionales están muy expuestos debido a que están todo el tiempo en contacto con personas. “De hecho en el ambiente en que estamos, pero hoy en día estamos ante una circulación comunitaria, está por todos lados, entonces estamos extremando los cuidados. Por más que uno se cuide en los hospitales, algunas veces es inevitable el contagio”.

Los números son muy dinámicos, pero además de los médicos internados y en terapia, otros están aislados en sus respectivas casas. “Están en observación, están allí con sintomatología, pero están contenidos en sus domicilios, bajo monitoreo de colegas especialistas. Entre todos nos cuidamos”.

Medina señaló que el procesamiento local de muestra en el nuevo laboratorio biomolecular del Ministerio de Salud en Alto Paraná va ayudar a acelerar el diagnóstico de los médicos con síntomas respiratorio. “Hay muchos colegas médicos y personal sanitario que están en aislamiento, no sabe si es positivo, o si es una gripe, influenza nomás, el diagnóstico nos ayudará a integrarnos más rápido”.

Comentó que en este momento muchos ya cumplieron sus 14 días de aislamiento, se terminó los síntomas y no tienen aún sus resultados. “Con este laboratorio, vamos a tener en 24 a 48 horas los resultados. Ahorrarse unos cuantos días ya es importante”.

Los mismo va a ocurrir para toda la población con cuadro sospechoso. Contó que hay gente que está siendo tratado en el Hospital Integrado Respiratorio de Ciudad del Este, pero que tiene condiciones de irse a un centro privado una vez que el resultado sea negativo para Covid-19. “Cuando se descarta, se puede pedir el traslado a otro lado, para descongestionar nuestro hospital, es fundamental”.

“Se terminaron los días en que se tomaban las muestras y se enviaba a la capital como el dengue, influenza, es decir, vamos a tener la posibilidad de tener nuestras propias estadísticas a nivel del departamento y eso tiene que ser el objetivo, tratar de ir descentralizándonos, tenemos la capacidad, tenemos los profesionales, estamos en condiciones, esa es la pelea constante del gremio”, refirió.

“Se luchó mucho por esto, había proyectos anteriores, pero bueno, esta pandemia también trae muchas cosas buenas para el departamento y esto es un logro bastante importante”, añadió.

Aseguró que el departamento al tener su propio laboratorio se dará prioridad a las personas que están con síntomas, que están internados en la terapia intensiva y principalmente a los muertos que se tienen, de modo a saber si es o no causa del Covid-19.

“Hoy en día una persona fallece en la casa, se toma la muestra, se envía y no se sabe el retorno. Esto va a acelerar y nos va a ayudar para mover el tema de las camas. Se le está tratando al paciente como Covid, pero si se descarta ya es más rápido derivarlo a un centro médico”, sentenció.

