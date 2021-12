“Vamos por todo”

“Un momento muy lindo en un año tan complicado, en uno de los peores años de la historia deportivamente hablando. Estas son las satisfacciones que llegan por todas las luchas”, contó Cardona en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Cardona obtuvo su primer título como presidente del franjeado. Reveló que en el entretiempo pasó por el vestuario para animar a los jugadores y que casi infartó en la definición por penales. “Por momentos sentí que me faltaba el aire, no podía ver los lanzamientos por lo nervioso que estaba”, admitió.

SIN DESCANSO. Tras la Copa Paraguay, se le vienen dos desafíos a Olimpia: el choque del domingo ante Nacional, que de ganar clasificará a la Copa Libertadores 2022, y la Supercopa ante el campeón de Primera con mayor puntaje de la temporada. “Olimpia va por todo. Vamos con todo y por todo. Hoy festejamos un poco, pero ya pensamos en el futuro. Dos finales nos quedan por ganar, además debemos generar que los hinchas apoyen al club”, dijo Cardona.



Denuncia directa

Cardona confirmó que se realizó la denuncia al árbitro José Méndez, por el mal desempeño de sus funciones en la final de la Copa Paraguay, expresando además “incapacidad técnica”. Estas fueron avaladas por un dosier donde se detallan los presuntos errores del colegiado. “Este árbitro debe ser suspendido de entre 6 meses a un año”, argumentó Cardona.

Raúl Prono, miembro del Tribunal Disciplinario de la APF, confirmó la nota. “Recibimos el pedido y correremos traslado a quien corresponda”, expresó Prono a



Paolorosso en mira

El preparador físico argentino Elvio Paolorosso, ex integrante del cuerpo técnico de Gerardo Martino, es uno de los apuntados por Julio César Cáceres a reforzar su cuerpo técnico para el próximo año.

“Yo tengo una excelente relación con los muchachos de Sudáfrica, con Julio (Cáceres) siempre vengo hablando; si me hacen una oferta concreta puedo ir (...) Julio Cáceres me habló de forma preliminar y hoy me encuentro libre. Todo lo que es de Paraguay me interesa mucho”, dijo Paolorosso.



350.000 dólares es lo que Olimpia podría recibir si clasifica a la primera fase de la Copa Libertadores 2022.



8ª victoria de Olimpia ante Sol en instancias decisivas, de un total de 9 encuentros, donde solo perdió 1.



“Tomamos un club quebrado y todos juntos vamos a salir de esto. Este equipo estaba destruido desde lo mental y lo recuperamos”