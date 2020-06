Vallejo solicita auditoría de permisos de los últimos dos años

“Lo sostengo desde el inicio, desde que surge este problema con los permisos de estos medicamentos que vinieron de China, en el sentido de lo grave que es que se introduzcan medicamentos sin el control pertinente. Hoy estamos ante nuevas denuncias”, lamentó Vallejo.

Señaló que le había preguntado al ministro Julio Mazzoleni si es que había ordenado una auditoría a todos los procesos. “Me había dicho que se estaban tomando los recaudos pero no se ordenó ninguna auditoría. Para mí es fundamental, más con todo lo que está saltando, ya que no pasa porque renuncie alguien o se cambie de autoridad, hay que ir al fondo de la cuestión y ver cuáles son los problemas que existen en Dinavisa, que no son nuevos”, alertó la legisladora.

Dijo que también existen quejas por el retardo del otorgamiento de los permisos y otros que son aprobados sin las verificaciones correspondientes, y precisó que existe la necesidad de hacer un chequeo de la mercadería que entró por Aduanas relativa a medicamentos, saber con qué tipo de permiso ingresaron.

“Es algo muy delicado, y sabemos que Dinavisa no solo autoriza medicamentos, sino todo tipo de productos. Justamente precautela que los productos que consumamos en el mercado cumplan con los requerimientos técnicos de cada área, fiscaliza perfumes, maquillaje, cremas, medicamentos, un montón de productos”, expresó la diputada patriaqueridista.

Ayer el Ministerio de Salud hizo una cronología de acciones respeto a productos de la empresa Imedic S.A..

Señaló que la Dinavisa realizó una serie de procedimientos administrativos para evitar la circulación de medicamentos, importados por esta firma.