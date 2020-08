Vallejo retruca a Mazzoleni: “Pandemia no es excusa para la sobrefacturación”

Señaló que si bien el propio ministro indicó que en el mes de abril los costos eran elevados; sin embargo, los mismos no podían llegar al 243% respecto al valor de los equipos médicos ingresados al país, incluyendo el costo del bien, impuestos y honorarios del despachante.

Indicó que el hecho de que estemos en pandemia no significa que pueda excederse en los precios, ya que el costo de la importación era de G. 2.369.029.703 y finalmente Salud pagó G. 8.115.800.000. Agregó que eso no pudo responder el ministro ayer cuando fue consultado en Telefuturo. “Es cierto que estamos en época de pandemia, pero no puede justificar que se haya sobrefacturado”, subrayó. Dijo que ante la premura para llevar adelante la compra, otros oferentes no pudieron presentarse y, por ende, no protestaron. Mazzoleni, sin embargo, dijo para justificarse que otros oferentes no protestaron. “Ni siquiera se les dio tiempo a otros para presentarse, cómo van a protestar”, contrapuso Vallejo.

La Fiscalía hasta el momento no designó a un agente fiscal para la investigación sobre la denuncia, con base en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), presentada por un grupo de nueve diputados por la supuesta sobrefacturación de ventiladores pulmonares adquiridos por Salud.

La denuncia fue presentada el pasado viernes ante el Ministerio Público por los diputados Rocío Vallejo, Kattya González, Celeste Amarilla, Norma Camacho, Sebastián García, Sebastián Villarejo, Carlos Rejala, Tito Ibarrola y Jorge Brítez. La causa debe ser designada para su investigación a un agente de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Los hechos guardan relación con una contratación por excepción del 16 de abril de este año, en el marco de la pandemia del coronavirus, que tuvo como empresa adjudicada a Dysa Healthcare SA por un monto total de G. 8.115.800.000 para la adquisición de ventiladores pulmonares para la contingencia del Covid-19. Esto, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que emitió un dictamen en el que señala varias observaciones sobre la compra adquirida por Salud, algunas que podrían tener consecuencias penales y que deben ser analizadas por el Ministerio Público, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Los congresistas resaltan que llama la atención la premura para realizar el llamado y el plazo de tan solo 5 horas. Además, remarcan que no se justifica la fijación del precio referencial de G. 220 millones por cada ventilador, cuando la compra fija como referencia tenía el precio unitario de G. 169 millones.

Cifras

169 millones de guaraníes es el precio de referencia de cada ventilador y G. 2.369.029.703 fue el precio total de Aduanas.



220 millones de guaraníes es el precio unitario que pagó Salud Pública y más de G. 8 mil millones abonó en total.





Había un mercado distorsionado que yo quiero decir de entrada que tal sobrefacturación no existe... Siempre pido analizar el contexto... Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública.



La explicación que dio Julio Mazzoleni no tiene asidero. Salud pagó 243% más del precio total de importación por las mercaderías. Rocío Vallejo, diputada.