Vale para una revisión y un diagnóstico más preciso

Lucas Alario. El ex delantero de River y actualmente en el fútbol alemán es de las nuevas cartas en la Albiceleste, que el próximo mes enfrentará a Paraguay.

Ante Serbia el equipo rindió a medias y salvo los primeros minutos, quedó en deuda. Su rival, que no presentó una alineación titular, se llevó la victoria sin mucho esfuerzo. Berizzo volvió a implementar un esquema de acción rápido y metiendo pressing sobre campo rival en el arranque del partido. Toda prueba vale para saber lo que tiene y en ese sentido anduvo bien Jorge Morel en la zona media, menos destacado Villasanti y Blas Riveros ratificó que es un lateral izquierdo como para ganarse el puesto. Individualmente hay buen material con los jóvenes, pero colectivamente el equipo no llena las expectativas. Está claro que le falta más potencia arriba, el sistema del DT está a la vista, pretende ser veloz y se aferra a esa idea, es por eso que le cuesta cambiar su formato, que por ahora carece de efectividad y buenos resultados. Veremos cómo funciona ante los eslovacos y en especial las propias variantes que prepara el orientador argentino, como el ingreso de los Romero, Samudio, más tiempo Lezcano y Richard Sánchez, entre otros, partiendo de la portería con Antony Silva. De todas maneras, todo esto es sujeto a confirmación.Eslovaquia viene cumpliendo una muy buena gestión en las eliminatorias para la Eurocopa, igualó 1-1 frente a Gales, mientras el puntero en la serie, Croacia, derrotó a Hungría 3-0 y aprovechó su fecha libre para el amistoso ante Paraguay. En el arco de Eslovaquia está Dubravka, compañero de Almirón en Newcastle; el paraguayo no podrá jugar esta tarde por su expulsión ante Serbia.Aguardamos una mejor presentación de la Selección, que posteriormente concluirá el año con los enfrentamientos ante Venezuela y Argentina en Bangladesh, Asia.Apuran ensayos

Uruguay, que no contó con los afamados hombres de avance, Luis Suárez y Edinson Cavani, más Arrascaeta en la mediacancha, sorprendió con un cambio de sistema y con nuevos jugadores en esta etapa de recambio, como el mismo Maxi Gómez, del Valencia; Matías Viña, jugador de Nacional de Uruguay, en el lateral izquierdo, y en la banda derecha por Brian Rodríguez, actualmente en Los Angeles FC y con pasado en Peñarol.

Volvió Godín a la defensa, haciendo la dupla con su “socio” José María Giménez.Perú, que no alcanzó buen nivel salvo pasajes del segundo tiempo, enfrentará pasado mañana nuevamente a Uruguay en el estadio Nacional de Lima. La prensa incaica calificó como una dura derrota la sufrida en el Centenario.La alineación dirigida por Gareca continúa teniendo a Paolo Guerrero como el jugador más valioso en el equipo, aunque cuestionaron fuertemente la falta de contundencia en este amistoso.En otro cotejo fecha FIFA igualaron sin goles Colombia y Chile en Alicante, España, la más clara oportunidad de gol la tuvo el cuadro cafetero, donde Bravo, el arquero, evitó el tanto de Cuadrado.Para cerrar el ciclo

La Selección Paraguaya tal como apuntamos más arriba medirá a Venezuela y Argentina a mediados del próximo mes. La vinotinto jugará mañana ante Trinidad y Tobago en Caracas, luego de golear a Bolivia 4-1 sobresaliendo Salomón Rondón con dos goles.

En cuanto a Argentina, que igualó en Dortmund con Alemania 2-2, enfrentará a las 11.00 en Elche a Ecuador. El cuadro dirigido por Scaloni apuesta a nuevo ataque con Lucas Ocampos, Lautaro Martínez y Lucas Alario, este último de muy buena actuación contra los germanos. Por decisión del orientador quedó fuera de estos amistosos el Kun Agüero, pero sí contará con Messi para el cotejo ante Paraguay.En cuanto a Brasil, último campeón de la Copa América, enfrentará hoy a Nigeria teniendo en sus filas a su máxima estrella, Neymar. Se viene el gran cambio

Infantino, presidente de la FIFA, prepara un nuevo formato para el Mundial de Clubes a partir del 2021, con la participación de 24 equipos (8 por Europa, 6 por Sudamérica, 3 por Concacaf, África 3, Asia 3 y Oceanía 1). En principio la disputa será cada cuatro años.

En 2019 y 2020 no habrá variantes. En cuanto a la presente edición arrancará el 11 de diciembre, finalizando el 22 en Qatar.Los clasificados son, por la Champions League Liverpool de Inglaterra, Monterrey de México de la Concacaf, Esperance Tunis, campeón africano, Hienghene Sports, de Oceanía, y Al-Sadd, equipo anfitrión, a falta de definir al campeón asiático y al de Sudamérica, ambos torneos en semifinal. Por nuestro continente saldrá de Boca-River y Flamengo-Gremio, que se enfrentarán el 22 y 23 de octubre respectivamente.