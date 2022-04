¿Valdrá la pena creer en Paraguay?

“Ni bien tenga la oportunidad me voy del país”, leí reiteradamente este año en redes sociales. Bueno, por motivos laborales hoy me toca estar a miles de kilómetros de nuestra tierra guaraní, viviendo en una gran capital y en el centro político más influyente del mundo. Aquí debería estar maravillada, sin ganas de mirar atrás. Aún así, Paraguay no sale de mi mente.