Va a prisión el ex director de Tacumbú

La abogada Sun Young Ban asistió al ex director penitenciario. La defensa no solicitó ninguna medida, salvo que el juez tuviera en cuenta que su defendido fue en su momento director de Tacumbú, por lo que podría correr peligro su vida. El fiscal no se opuso al pedido.

Con ello, el juez entendió que para resguardar la seguridad de Acevedo y su hijo, correspondía que ambos sean derivados a la Agrupación Especializada.

De esta manera, ya son seis procesados que guardan reclusión, entre ellos, el hijo del ex diputado Elvis Balbuena, a raíz de los operativos donde comisaron 947 kilos de cocaína en varios allanamientos conjuntos hechos el sábado.