Usuarios de buses viven su propio vía crucis en esta Semana Santa

Thalia Román es enfermera en el sector privado. Su horario de salida es a las 19:30. Para ese momento de la tarde, la disminución de frecuencia de los transportes públicos se intensifica; esperar por un bus que la lleve nuevamente a casa implica fácilmente perder más de una hora valiosa en la calle, en medio de la inseguridad, la frustración y el miedo.

“En la zona donde yo espero, España casi Perú, hay muchos adultos y menores adictos que piden plata y cada rato para darle G.500, G.1.000 va sumando, pero a veces ellos tienen también su puñal. Es todo un tema porque uno no siempre tiene para dar y corrés el riesgo de que te apuñalen”, comenta la mujer.

Miles de ciudadanos atraviesan por la misma situación que Thalia. Esperar un bus implica además un alto riesgo ante la inseguridad existente por el aumento de disposición de drogas que cada vez hace caer en sus garras a menores de edad y jóvenes quienes para conseguir la siguiente sustancia están dispuestos a recurrir a cualquier vía; las primeras que aparecen.

Buses fantasmas. La regulada se intensificó en las últimas semanas, tanto por parte de colectivos intermunicipales como por buses internos de Asunción. En medio del desaire a los pasajeros se viralizó el video en el que un conductor hacía pasar por el validador varias veces la tarjeta. Desde la mesa sindical que aglutina a asociaciones de trabajadores transportistas denunciaron que esta sería una práctica constante. “Hacen validar la tarjeta, sin embargo, el bus está durmiendo en la parada”. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) también analiza los contratos del billetaje ante dudas.

Testimonios

“Espero bajo riesgo de que me apuñalen”

“Muy evidente fue que hubo regulada”

“Viajo hace muchísimos años con la Línea 58 y para mí fue muy evidente la regulada desde semanas atrás. Pero fuera de eso igual si me pasa uno en el horario en el que me suelo subir ya me jodo porque espero mucho. Tengo 62 años y estoy con problemas en las rodillas, los choferes que ya me conocen todo tranquilo, me esperan, pero sí no es difícil. Una vez me caí porque el colectivo se puso en marcha otra vez antes de que termine de bajarme”. Basilicia González, usuaria.

“Me subí luego de 2 horas de espera”

“A partir de las 13:00 es donde yo siento que disminuye impresionantemente la cantidad de buses. Una vez recuerdo que me dieron permiso en mi trabajo porque mi hijo estaba enfermo. Salí a esperar a las 15:00 y a las 17:00 recién me subí, en Brasilia y España. Yo espero los buses internos que van a Zeballos cué y esos tardan mucho en aparecer. Los vecinos del barrio a veces alzan a la gente conocida y todos coinciden en que se espera dos horas”. María Riveros, usuaria.

“Desde las 18:00 ya no salen los buses”

“Soy pobladora de Limpio, en zona de Salado, y nuestro problema es que los colectivos a partir de las 18:00 ya no salen de la parada. Estoy a media cuadra de la ruta por donde pasa el 34, el 23, el 44, pero solo aparecen los que están volviendo de Asunción. A las 21:00 a veces sale de chiripa, pero normalmente ya quedamos aislados. Y muchas veces tenemos urgencia y ya no hay movilidad. Hay que pedir favor a algún vecino que tenga vehículo”. Liza Oviedo, usuaria.

Plantean un solo pasaje con trasbordo

Ante la problemática del deficiente servicio del transporte público en Asunción y área metropolitana, el empresario del sector, Alejandro Zuccolillo, sostuvo que el principal inconveniente está en el modelo de concesión de tramos y no en contar con un diseño de trasbordo.

“Al ser en un modelo basado en concesionar itinerarios y no en diseñar un sistema, eso desvirtúa la forma, incluso en que el pasajero se vincula al sistema”, expresó a radio Monumental 1080 AM. Argumentó que por este motivo se genera la aglomeración en las paradas, en función del diseño que tiene el país.

Planteó que es necesario rediseñar el modelo del transporte público, donde el usuario cuente con la posibilidad de tener alternativas para llegar a su destino con el pago de un solo pasaje, haciendo trasbordos.

Consideró que si el usuario que quiere ir a Capiatá, tiene la posibilidad de subir a un bus en Asunción hasta San Lorenzo, de ahí abordar el que va a su tramo, se agilizará más, y esto se puede lograr con una tarifa integrada, apuntó.

“Lo que hacemos acá en Paraguay básicamente es que diseñamos un sistema de metro, pero les decimos a las personas: ‘Cada vez que vas a pasar de la línea azul a la línea amarilla, tenés que pagar de vuelta’. Por eso es que las personas tratan de tomar la línea amarilla directa”, comentó. “Pero el bus de la línea amarilla, en este caso, de un ramal específico, viene cada 15 minutos. Si viene lleno, ya tenés que esperar 30 minutos a que venga el siguiente, y si los dos vinieron llenos del centro de Asunción, la espera es de una hora. Eso es la aglomeración que te genera en las paradas”.