Usar todo el día la mascarilla puede causar alergia, advierten

En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que el tapabocas no es para tenerlo todo el día puesto, según explica el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, quien advierte que si estás todo el día con la mascarilla te puede producir alergia en la cara.

‘‘Si estás en tu oficina solo te sacás, si estás con tu familia te sacás. Sí se lo tiene puesto en interrelación con otras personas que no se conocen. Cuando se está en medio, hacinados o en un colectivo, ahí sí te ponés’’.

En segundo lugar, el director reiteró la importancia de cambiar y lavar el cubreboca, pues la mayoría de la gente en la calle, en el bus, en el supermercado, en las oficinas, utiliza aquellas que están hechas de tela, que son las reutilizables.

Este tipo de mascarillas puede usarse varias veces siempre y cuando no estén dañadas por el paso del tiempo y no presenten agujeros. El Ministerio de Salud recomienda cambiarse todos los días, cada 4 a 6 horas o hasta que se humedezca, por lo que se aconseja contar siempre con al menos una muda. Debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla. No se recomienda el uso en niños menores de 3 años por el riesgo de asfixia

La desinfección es sumamente importante, debe hacerse diariamente con agua y jabón, mediante el lavado a mano o en lavadora.

Las telas recomendables para su uso lavable son: Lana gruesa (4 capas), algodón de 600 hilos (3 capas), de acolchado con capa de relleno de fibra sintética (2 capas) y batik con recubrimiento de cera (2 capas).

Tampoco se recomienda utilizar el protector facial sin tapabocas porque las gotas respiratorias que son expulsadas al hablar, toser o estornudar pueden pasar por debajo de la pantalla, dispersando así el virus en el entorno.

