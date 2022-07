Uruguay planta posición pro-China y  advierten riesgos para industrias

Tal como se anunció, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo el vacío y no asistió a la Cumbre realizada ayer en Luque.

En tanto, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, puso en aprietos a sus pares del bloque y se reafirmó en su posición de que seguirá negociando con China Continental pese a las advertencias.

Informó que Uruguay terminó el estudio bilateral de factibilidad para iniciar la negociaciones de tratado de libre comercio con la República Popular de China y habrá reunión clave.

“En breves días nuestros equipos se están juntando para empezar a negociar el TLC”, ratificó Lacalle Pou, quien recibió la presidencia Pro Témpore de manos de Marito.

Agregó que una vez avanzadas las negociaciones con China pretende hablar con los socios del Mercosur para “ir todos juntos”, “a lo que a Uruguay no se le va a imputar porque le asiste el derecho y además el interés colectivo”.

Lacalle reafirmó que la posición uruguaya no colisiona contra el bloque. “Hablaremos con los socios y les invitaremos a sumarse para ser un bloque con más potencia negociadora si Uruguay va a avanzar. Tenemos la tranquilidad de que esto no vulnera, lesiona o quiebra nuestra organización”, dijo.

amenaza. Mario Abdo se inclinó en la posición de negociar en bloque tal como cerraron con Singapur. Reconoció que hay preocupación porque de avanzar Uruguay hay que considerar el efecto que tendrán las industrias ante el avance de la China. “No podemos negar que preocupa a Paraguay y a toda la región porque ellos tienen costos muy competitivos y puede amenazar a las industrias tanto de Paraguay, Argentina como Brasil”, recalcó.

Insistió en que observan con preocupación la posibilidad de negociar sin que haya acuerdo conjunto del bloque.

Marito se reafirmó en que Paraguay consolida su relación diplomática con Taiwán.

“Quien tiene problema es más bien China Continental, porque Paraguay tiene relaciones diplomáticas con Taiwán; el problema no es con Paraguay”, dijo.

corto aliento. El presidente Alberto Fernández, de Argentina, insistió en la necesidad de negociar en bloque.

“Pido que no nos ilusionen; ideas de separar o buscar soluciones individuales, que yo pueda salir con un proyecto propio (...), puede ser de corto aliento”, afirmó Fernández. Agregó que no se niega en analizar el planteamiento, pero se inclina hacia la idea de pensar en la posibilidad de vender alimentos o energía como bloque regional.

Bolsonaro no participó y Lacalle Pou no firmó comunicado conjunto

La Cumbre del Mercosur se desarrolló sin la presencia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mismo envió un mensaje grabado donde insistió con la necesidad de intensificar las inversiones considerando la coyuntura.

“El mundo vive un momento desafiante, que obliga a intensificar esfuerzos para garantizar los puestos de trabajo, el poder de compra y la calidad de vida de los ciudadanos”, recalcó el mandatario brasileño.

Hizo referencia a que su Gobierno está trabajando para combatir las causas de las presiones sobre el precio de los combustibles que representa un problema económico para los demás países del bloque regional.

Otro punto que quedó sin efecto es la intención que tuvo el presidente ucraniano Volodímir Zelensky de intervenir por videoconferencia para hacer referencia al efecto que están sufriendo debido a la guerra impuesta por Rusia.

no firmó. Los mandatarios que participaron de la Cumbre firmaron declaraciones conjuntas, pero no hubo consenso sobre algunas palabras utilizadas en uno de los comunicados. Trascendió que el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, no firmó un escrito porque no incluyó la cuestión de la modernización o flexibilización del Mercosur, que es lo que pretende justamente el Gobierno que está negociando con China.