Urgen desafuero de Éver Noguera y advierten que podría quedar impune

Abogados organizados desde la asociación civil Somos Anticorrupción presentaron un segundo urgimiento del pedido de desafuero del legislador guaireño, dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, advirtiendo que el procesado podría quedar impune.

Sin embargo, las bancadas coloradas se oponen a aprobar el pedido de desafuero. En septiembre pasado, Noguera logró un acuerdo con el cartismo y fue salvado

El caso por el que está imputado el legislador abdista es el mismo que afronta el senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedmann, por negociados en la compra del almuerzo escolar de la Gobernación del Guairá. Sin embargo, su proceso sí pudo avanzar, a diferencia del diputado, que no fue sometido a la Justicia.

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy) también presentó un pedido de desafuero en octubre pasado, pero nunca fue tratado por el pleno.

Indican que ni senadores ni diputados son una clase superior y que deben ser investigados. No obstante, el argumento de cartistas y abdistas para mandar al archivo el pedido de desafuero fue que no confiaban en la Fiscalía, por no otorgar garantías y por realizar persecución política.

El acta de imputación formulado por el Ministerio Público sostiene que el ex gobernador Friedmann, a través de la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), proveyó almuerzo escolar a la Gobernación y como socios comerciales figuraban el diputado Éver Noguera y Hugo Alexander Torales. El contrato firmado en 2016 fue por más de G. 16.000 millones, pero no fueron entregadas todas las raciones, según dictamen de la Contraloría.

Enriquecimiento. Un grupo de diputados liberales, encabezados por Eusebio Alvarenga, comenzó a recabar información para respaldar una eventual denuncia ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito contra Noguera, asegurando que existe un incremento “sin sentido” su patrimonio.

En ese orden, Alvarenga presentó un pedido de informe al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) consultando si Noguera fue funcionario, fecha de ingreso y egreso, monto de su salario y cargo que ocupaba, además de la planilla de asistencia.

Sin embargo, el pleno decidió no aprobar la solicitud por errores de forma y fue derivada a comisiones para un dictamen. Alvarenga manifestó que es necesario que el documento sea tratado ya en sesión. “Nuestra Cámara le otorgó la impunidad. Una vez más se convirtió en la Cámara de la impunidad. Noguera jamás fue investigado por otro hecho punible que es enriquecimiento ilícito. Nunca la Fiscalía realizó la investigación”, lamentó Alvarenga.

Manifestó que el pedido de informe es importante para recopilar y cotejar información sobre el patrimonio de Noguera y poder pedir a la Fiscalía la apertura de una causa. En ese cometido, Alvarenga señaló que requerirán datos a entidades financieras, bancos y cooperativas.

Protegidos. Noguera es uno de los tantos blindados de la Cámara de Diputados, como Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa; Ulises Quintana, por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculado al narcotráfico, o Tomás Rivas, imputado por tener a tres empleados particulares como planilleros en Cámara Baja

Sin embargo, Bachi Núñez impulsa la destitución de Celeste Amarilla por sus opiniones.