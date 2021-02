Urgen aplicar sanciones más severas para los conductores alcoholizados

Cerca de 180 pacientes son asistidos por día a causa de estos siniestros viles, de los cuales un 70% de los asistidos están alcoholizados, según informó el director del Hospital de Trauma, Agustín Saldívar, quien manifestó su preocupación ante la situación que se vive diariamente.

La jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, Verónica Sánchez, indicó a la redacción de Última Hora que la mayoría de los accidentados son motociclistas y urgen sanciones más severas para los conductores alcoholizados.

“La mayoría de los conductores que circulan en estado de ebriedad y tienen accidentes son motociclistas. Solo en la semana comprendida entre el 14 y 20 de febrero, se realizaron más de 7.800 pruebas de alcotest a nivel país, resultando un total de 483 conductores en estado etílico. En el Departamento Central se registra nuevamente la mayor cantidad con 265 positivos. Todos los fines de semana reforzamos el operativo para control del alcotest”.

ESTADÍSTICAS. La estadística de siniestros viales en el periodo mencionado asciende a 31, de los cuales en 16 se registraron con daños materiales; 10 con saldo de heridos y 5 accidentes con resultado fatal. Se reporta una cantidad de 23 personas heridas y 8 decesos.

SANCIONES MÁS SEVERAS. Sánchez refirió que existe un proyecto para modificar la Ley de Tránsito y endurecer las sanciones del alcotest, para lo cual solicitan refuerzos por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv). “La gente paga y como 0,80% de alcohol es lo que deriva recién a la Fiscalía, la próxima vez paga y no hay ninguna consecuencia, vuelven a hacer. Nosotros tampoco estamos teniendo refuerzo por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, que hasta el momento no está poniendo el descuento de los puntos, cuando se descuenten los puntos a la persona con cada prueba de alcotest que se le realiza, entonces si el conductor usa todos los puntos, en un año se le cancela la licencia de conducir. Mientras que no se aplique esta normativa la gente va a seguir tomando y pagando nomás la multa”, manifestó Sánchez.

“La Anstv es la encargada de recepcionar los reportes que nosotros tenemos y a través de eso ellos le van descontando los puntos a los conductores y automáticamente las municipalidades ya le cancelarán la licencia, esto tiene que ser institucional. No solo por parte de la Caminera”, alegó.