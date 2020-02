“Unidad sin contradicciones” pide Cartes

El ex presidente Horacio Cartes se reunió ayer con la dirigencia de Itapúa, donde habló de la unidad colorada, pero también criticó al gobierno de Mario Abdo Benítez.

El encuentro tuvo lugar en la casa del diputado David Rivas y coincide con la búsqueda de candidatos de consenso para las intendencias principales, entre ellas Encarnación y la Junta de Gobierno, donde su candidato es Pedro Alliana, a quien llevó también al acto.

Cartes reveló que el ex titular de Itaipú José Alberto Alderete contactó con él para dar pie a la “operación cicatriz”, que apunta a lograr el consenso. “Yo le dije que no quiero dos discursos, que si es sí a la unidad que así sea y que no haya contradicciones”, manifestó.

“Nadie llega a ningún lugar si va en contra de su país y de su bandera. No quiero que la historia nos agarre dando golpes, somos todos ANR”, añadió el ex mandatario ante la gran cantidad de personas que estuvieron en el acto.

Cartes no perdió la oportunidad para lanzarse contra los opositores que son aliados de Abdo Benítez. “Los del Partido Democrático Progresista (PDP) no deben gobernar más que ustedes”, indicó a la dirigencia aludiendo al partido de la senadora Desirée Masi.

Además de Alliana, estuvieron otros legisladores, como Raúl Latorre, Antonio Barrios y Del Pilar Medina.