Una trágica historia repetida

Así empezaba una serie de reportajes investigativos, realizados principalmente por la periodista Rossana Escobar, que tuvieron efectos demoledores en despertar la indignación ciudadana, que motivó la realización de juicio político en el Senado al contralor Velázquez y la subcontralora Nancy Torreblanca. Ambos, finalmente, decidieron renunciar a poco de ser destituidos.

Aquella lamentable experiencia de hace cuatro años debería de haber servido de lección a los exponentes de la clase política. La ciudadanía había demostrado claramente que estaba harta de componendas y arreglos entre cúpulas partidarias y grupos de poder para designar a amigos y cómplices en instituciones que deberían considerarse como claves para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática: la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría Pública…

Pero no fue así. Desde el inicio de la transición, con el famoso “pacto político de gobernabilidad” acordado entre el presidente Juan Carlos Wasmosy y las principales figuras de la oposición, en los años 90, la política paraguaya se ha reducido a un perverso y lamentable juego de toma y daca. Vos metés uno de tu equipo, yo meto otro del mío, no importa cuán bandidos o inútiles sean, lo importante es que sean leales, así nos protegemos unos a otros y no nos jodemos mutuamente. Entre fantasmas no nos pisemos las sábanas. Entre bomberos no nos pisemos las mangueras.

Lo que pasó en agosto del 2015 con el contralor Óscar Rubén Velázquez volvió a pasar casi calcado ahora, en abril del 2019, con el siguiente contralor que nombraron entre referentes del cartismo colorado y los ñembo opositores de Avanza País. En lugar de aprovechar y poner a una persona íntegra y capaz al frente de la institución que debe controlar a organismos del Estado, a gobiernos locales y regionales, decidieron nombrar a alguien que ya arrastraba oscuros antecedentes como procurador del gobierno Lugo, además complicado en el millonario fato del caso Ivesur como asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. Y lo que pasó con el anterior contralor, Óscar Rubén Velázquez, volvió a pasar con el contralor Enrique García: denuncias periodísticas de graves irregularidades, procesos judiciales por presuntos delitos de corrupción (lavado de dinero, producción de documentos falsos, enriquecimiento ilícito). Arreglos y componendas a medianoche, reuniones secretas descubiertas por la prensa, ayúdenme a salvarme y yo les salvo a ustedes, cotización de votos al mejor postor, indignación y movilización ciudadana, juicio político con resultados impredecibles, hasta que la evidencia de la destitución apresura la renuncia minutos antes del veredicto final.

Déjà vu llaman los franceses a esa sensación de película repetida, a ese síndrome de volver a vivir lo mismo una y otra vez, como en un bucle temporal. Hegel afirmó que la historia siempre se repite. Carlos Marx apuntó que primero se repite como farsa y luego como tragedia. Eduardo Galeano sostuvo que en América Latina siempre se repite como tragedia. Habría que agregar que en el Paraguay además se repite como una lamentable caricatura.