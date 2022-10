Una propuesta segura para defensa personal: armas traumáticas no letales

Las armas traumáticas no letales funcionan como armas de aire comprimido, que disparan dos tipos de balines: los de goma y los de pimienta. La gran ventaja de estos artefactos es que, si bien producen una lesión de consideración al atacante, impide que el mismo avance con la ofensiva.

Los balines de gas pimienta son proyectiles que se disparan a distancia y, una vez impactados en el objetivo, se rompen y desprenden un gas que provoca dolores, ceguera temporal y dificultad para respirar.

Protegete de manera segura

Hace muy poco se implementó esta eficiente modalidad en la que, tanto el civil como el atacante, no sufren consecuencias graves con el uso de este tipo de armas. Como son artefactos no letales, la víctima no corre peligro de pasar por problemas legales graves, después de ocurrido el asalto.

Una ventaja de esta tecnología es que, como se trata de un aire comprimido para defensa personal, no necesita de ningún tipo de licencia ni permiso para su adquisición. Es de compra libre.

“Tenemos a la Policía para cuidarnos, pero es bueno aprender a cuidarnos por nosotros mismos. Si bien no podemos hacer un cambio determinante en la inseguridad a nivel país, hoy tenemos la posibilidad de velar por nuestro bienestar individual”, expresó Diego Kemper, director de Camping 44.