Una paternidad responsable

El equipo de Gustavo Costas pudo sufrir menos el partido de lo ocurrido, ya que el cuadro brasileño no mostró mucho en cuanto a juego colectivo, pero sí mucha efectividad en sus ataques.

El tremendo tiro libre de Fernando Fabián Fernández a los 53’, que colgó la pelota al ángulo derecho de Cassio, le permitió repetir la proeza al Aborigen. Como guiño del destino FerFer nuevamente somete al Timão, como en aquella victoria por 1-0 por los octavos de final de la Copa Libertadores del 2015, donde el delantero surgido de la cantera aurinegra había anotado a los 91’. La historia se repite y Guaraní sigue agigantando su historia.

Copa Libertadores - Fase 2 - Vuelta: Resultado Global: 2-2 (clasificó Guaraní por gol de visitante). Estadio: Arena Corinthians, São Paulo, Brasil. Árbitro: Néstor Pitana. Líneas: Juan Bellati y Julio Fernández (terna argentina). Goles: 9’ Luan y 32’ Mauro Boselli (C); 53’ Fernando Fernández (G). Amonestados: 2’ y 28’ Pedrinho, 11’ V. Cantillo y 13’ Camacho (C); 49’ J. Báez, 55’ I. Ramírez, 63’ y 85’ J. Romaña, 69’ Á. Benítez (G). Expulsados: 28’ Pedrinho (C) y 85’ Jhohan Romaña (G).

Corinthians (2): Cassio; Fagner, Pedro Henrique, Gil y Sidcley (62’ Lucas Pitón); Camacho (79’ Janderson), Víctor Cantillo, Pedrinho y Luan; Vagner Love (66’ Gustavo) y Mauro Boselli. DT: Tiago Núnes.

Guaraní (1): Gaspar Servio; Rolando García (33’ Nicolás Maná), Jhohan Romaña, Javier Báez, Iván Ramírez y Guillermo Benítez; Jorge Morel, José Florentín (46’ Raúl Bobadilla), Ángel Benítez y Rodney Redes; Fernando Fernández (81’ Édgar Benítez). DT: Gustavo Costas.

La figura

Gaspar Servio

El portero fue clave para sacar pelotas claras de gol, además de ponerle paños fríos al partido cuando se necesitaba.

1.400.000 dólares tiene ganado hasta ahora Guaraní en su participación por las fases clasificatorias de la Libertadores.

Palestino, el rival

El equipo de Palestino de Chile es el próximo rival de Guaraní en la Fase 3 de la Copa Libertadores. Los árabes eliminaron con contundencia a Cerro Largo de Uruguay ayer al vencer por 5-1, un global de 6-2.

Si el Legendario logra pasar este último obstáculo, se meterá en el Grupo B, donde espera Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia y Tigre de Argentina.