Una nueva sesión fallida en la Junta Municipal en Pedro Juan Caballero

En la mañana de ayer , una vez más no pudo terminar la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero; esta vez los incidentes no fueron causados por manifestantes, sino fue entre los propios concejales.

Una vez más la Policía Nacional resguardó desde tempranas horas la sede de la Municipalidad para evitar que manifestantes intenten ingresar al local donde se hace la sesión ordinaria.

El incidente se inició cuando el concejal Orlando Guardatti, Partido Colorado (ANR), del grupo de los 7, propuso el cambio de la actual mesa directiva, que encabeza como presidente Ever Salinas, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), del grupo de los 5. El proponente de inmediato obtuvo el apoyo para tratar sobre tablas, y comenzaron las discusiones, lo que obligó a levantar nuevamente la sesión.

Durante la presentación del pedido de cambios en la mesa directiva, Guardatti argumentó que el comportamiento de su colega Ever Salinas al frente de la presidencia, al ingresar en forma violenta por la ventana en la pasada sesión, no condice con la de un concejal. “En ese sentido, muchos de nosotros hemos sido blanco de agresiones y amedrentamientos. Otro caso es la calumnia contra la compañera Gloria Escobar; esos son motivos valederos para pedir la destitución, perdimos la confianza para que usted siga al frente de este colegiado y si no renuncia ahora, por votación haremos la destitución”, dijo.

Luego las discusiones ya subieron de tono, el lugar se convirtió en una doble sesión, los 7 sustituyeron a Salinas y en su reemplazo eligieron a Martín Escobar (PLRA).

Al respecto Ever Salinas manifestó que la elección es trucha y carece de validez. “Una elección como esta no corresponde, nosotros habíamos sido electos hace 2 meses, el 19 de diciembre, cuando se renovó la mesa directiva, y nuestro mandato va hasta el 19 de diciembre de este año, llama poderosamente la atención de cómo estos compañeros quieren asumir el poder de la Municipalidad”, destacó.