Una nueva aventura copera

En un momento bajo, los dirigidos por Fernando Jubero deberán lavarse la cara. Este año no saben de victorias, ya que empataron un juego y perdieron dos que disputaron por el torneo local.

Además el plantel llega golpeado, ya que Josué Colmán está recuperándose de una lesión; Alberto Contrera no viajó por una dolencia al igual que Víctor Cáceres. A eso se le suma Marcelo Benítez, que estaba en la lista de viajeros pero no pudo ir a Brasil debido a que no contaba con el esquema completo de vacunación anti-Covid-19.

Rival de respeto. Si bien es la primera vez que el América de Minas Gerais juega la máxima competencia continental, tiene jugadores muy interesantes. Entre ellos está el lateral paraguayo Raúl Cáceres, que será de la partida hoy.

Además se mencionan jugadores como el argentino Germán Conti, Matheusinho, Mateus Henrique, el colombiano Orlando Berrío, entre otros jugadores.

En caso de pasar este duro escollo, Guaraní en la fase 3 medirá al vencedor de Barcelona de Guayaquil vs. Universitario de Perú. En caso que sea el cuadro ecuatoriano, los de Jubero definirán la serie en condición de visitante.

Premios. Por disputar la fase 2 cada equipo se ganará 500.000 dólares, mientras que por llegar a la fase 3 se adicionarán 100.000 dólares.

Si Guaraní consigue el objetivo de clasificarse a la fase de grupos, ingresará a sus arcas un total de 4.100.000 dólares, un premio muy valorable.



Guaraní visita a América de Minas Gerais, hoy desde las 19:15, por la Fase 2.



Tres fechas fuera

Matías Segovia, la joyita Sub 20 que tiene Guaraní, no podrá jugar en tres partidos internacionales, esto debido a la suspensión que acarrea desde la Copa Libertadores Sub 20 donde el Aurinegro terminó saliendo tercero. Pero Segovia sí podrá jugar en el torneo local.