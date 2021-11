Una mujer es imputada por el homicidio de su concubino

Una mujer se entregó ante la comisaría 10ª Central, donde confesó haber asesinado a su concubino. Alegó que atacó a su pareja, luego de que este le reclamara a los empujones por qué no planchó su camisa de trabajo. Sin embargo, para la Fiscalía no cuadra está versión, ya que la mujer habría actuado con alevosía y el hombre no tiene signos de haberse defendido.