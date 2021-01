Una mujer denuncia un violento desalojo

Es a raíz de un violento desalojo ocurrido el jueves en el establecimiento Las Mellizas (795 hectáreas), ubicado en Santa Luisa, distrito de Sargento José Félix López (Puentesiño). Según la denuncia, la comitiva encabezaba por el abogado Avelino Ávila, que fungió de la figura de juez y acompañado de un policía retirado con uniforme y arma, identificado como Luis Miranda, varios civiles armados, dos oficiales de Justicia y el director policial de Concepción, comisario Crescencio Portillo.

Añade que el recurrente es Rodolfo Ortiz, hijo de Julio César Ortiz, fallecido hace unos meses, quien dejó el referido inmueble a su ex esposa Blanca Cristaldo Olmedo. El hijo recurrió a la Justicia, planteó una medida cautelar en el marco de un proceso de interdicto para recobrar posesión. El juez interino de Concepción, Mateo Fabián Amarilla Noceda, dio la orden, que se cumplió el jueves. La mujer estaba en el establecimiento con sus dos hijos, Edison Mateo (22) y Richard Daniel (19); una mujer y el abogado de la familia, más el personal de la estancia con sus hijos menores. “Fueron muy violentos conmigo, me esposaron, me metieron en la pieza y me maltrataron, me toquetearon, no le dejaron a mi abogado ingresar junto a mí”, señaló Blanca Cristaldo. JR