Una mejorada versión albirroja permite mayor confianza

La vuelta de Almirón resultó exitosa y el espacio en donde se desenvolvió le favoreció, jugó en campo ajeno y supo administrar sus energías. Tiene calidad y bien explotado dará mucho más. Una mención especial para Antony Silva que está atravesando un gran momento en la Selección Nacional, sobrio y seguro atajando y comandando desde atrás. En el orden general se calmaron los ánimos, el público reconoció el esfuerzo y el propio Berizzo, salvo en una ocasión, ya no recibió constantes reproches desde las gradas. Satisfizo la producción y ahora va por lo que resta en el combo. Esta segunda confrontación ante Chile y la tercera frente a Bolivia determinarán la cantidad de puntos acumulados y la verdad en la tabla. La Roja chilena anda a los tumbos, la desconcertación se acrecienta, su técnico Lazarte no consigue armonizar la escuadra que bajo su conducción empató tres y perdió tres. De las ausencias capitales no estará Medel, sin embargo, en contrapartida, contará con Arturo Vidal, tras cumplir la sanción. El orientador uruguayo salió al paso de las críticas y las propias especulaciones diciendo: “No creo que sea tan lapidario eso de que no podamos ir al Mundial”. Esto que viene es capital y sobre ello insiste la prensa de cara a la actualidad chilena: Se deben ganar los dos cotejos, primero, el de esta noche y luego contra Venezuela, para reencauzar el rumbo de su traumática situación. Bajo esta presión, jugará el anfitrión en Santiago y es donde nuestra Selección debe aprovechar. Carcomido en nervios está el rival mientras la nuestra, más fortalecida por la última producción. Aguardamos seguir en esta línea que, de obtener el resultado anhelado, será fundamental de cara al choque en La Paz del próximo jueves.

Estratégico

Uno de los encuentros de mayor interés es el que van a protagonizar en Barranquilla Colombia y Brasil, con un significado especial. Los cafeteros, que vienen de empatar ante Uruguay, podrían perder su posición si Brasil, el mejor de América, logra la victoria. Haciendo un par de combinaciones y si nos dejamos llevar por el optimismo, en caso de que Paraguay gane en Chile y los cafeteros pierdan, la escuadra nacional pasaría a ocupar el quinto lugar; es decir, en zona de repechaje, desplazando a quien hoy ocupa esa plaza. Todas las posibilidades se pueden analizar y esta es una de ellas, donde es evidente que el favoritismo, ahora en tierras colombianas, ahora se las lleve el conjunto de Tite, con resultados ideales adentro y afuera; es que está haciendo un campañón. Su adversario no consigue estabilizarse, incluso con las estrellas en campo. Rueda, su técnico, aún no le encontró la vuelta.

Se acomodó

Tras el traspié ecuatoriano ante Uruguay, se sobrepuso en la fecha anterior venciendo a Bolivia en Guayaquil y se reubicó en una envidiable posición, apoderándose de la tercera ubicación compartiendo con los charrúas, pero teniendo a favor que ahora medirá a Venezuela, una de las más débiles participantes del certamen, que, aunque ponga empeño y lucha, le cuesta obtener la victoria. En la previa, Ecuador está entero y es candidato a sumar. Y refiriéndonos a la tercera posición, Uruguay, que comparte con Ecuador, lidiará en el Monumental ante Argentina, que es superior que la conformación dirigida por el Maestro Tabárez. La Celeste no muestra firmeza y no logra trasmitir seguridad.

Dio el salto

Ya que estamos con el análisis del presente, los peruanos dieron un salto por los empates 0-0 de Paraguay-Argentina y Uruguay -Colombia, metiéndose nuevamente en la lucha de los rezagados quedando a un punto de la Albirroja y para intentar robustecer su levantada es indispensable un triunfo en La Paz y aguardar el cierre de la programación que consigna el juego en Santiago de Chile. Solo un punto los separa a los incaicos de nuestra Selección. Cada uno hará lo suyo mironeando lo que ocurra en otro estadio.

Gran candidato

Nuevamente Lionel Messi es ungido como principal aspirante a llevarse el Balón de Oro 2021 que se dará a conocer el próximo 29 de noviembre. También van por el objetivo Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Kanté, Mbappé, Lewandowski y Benzema, entre otros.

La revista francesa France Football es la organizadora de esta premiación y periodistas de todo el mundo son los que votan. De más está decir que Messi se llevó toda la atracción en el Defensores. Su figura es deslumbrante y hasta se quebró la seguridad terminado el compromiso. El 10 argentino se ganó la admiración del mundo. Es un fenómeno.