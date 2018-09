UNA: Irregularidades halladas en 2015 duermen en Contraloría hace dos años

Este diario pudo corroborar esta situación por dos vías: el único informe que obra en la página web de la CGR sobre el Rectorado UNA data del 2008 y el 2009. Por lo demás, fuentes extraoficiales del órgano contralor confirmaron que la auditoría iniciada en el 2015 “quedó a mitad de camino” con el cambio de contralor.

En noviembre del 2016, asumió Enrique García como titular de la CGR. La redacción de ÚH procuró conocer oficialmente su versión, pero no atendió a su teléfono celular.

Varada. Ante la catarata de denuncias de irregularidades, que culminó con la imputación y renuncia de Froilán Peralta al cargo de rector de la UNA, la Contraloría emprendió una auditoría el 22 de setiembre de 2015, a instancias del entonces contralor interino, Roy Rodgers.

Tras la verificación de varias irregularidades se requirió un descargo al Rectorado mediante la remisión de una serie de observaciones en el marco de la investigación.

Rodgers conformó un equipo auditor que se constituyó en la UNA, recabó las documentaciones; pero con el cambio de administración, no se le hizo el seguimiento.

“Se recibieron los documentos, se analizaron y con el cambio que hubo en la institución quedó en el limbo ese trámite. No se le dio continuidad”, reveló una fuente de la mencionada institución.

El último trámite que tuvo ese expediente fue la comunicación de observaciones; “se le debía comunicar al Rectorado las observaciones halladas para que el Rectorado elabore su descargo y no se llegó a hacer”. Los antecedentes de la auditoría al Rectorado UNA siguen durmiendo en el despacho de una de las direcciones de la Contraloría.

A los cambios en la dirección en la CGR se suma la “sobrecarga de trabajo” al interior de ente contralor.

Una de las causas de la parálisis obedecería a que el Plan General de Auditorías (PGA) tuvo una ampliación en los dos últimos años y abarca más de un centenar de actividades en más de 80 entidades públicas.

El expediente de la UNA –siempre de acuerdo a la fuente extraoficial– saldría del compás de espera y volvería a la lista de prioridades, a partir de las consultas realizadas por este diario.

Lo que resta es contraponer la contestación de las autoridades de la universidad frente a las observaciones hechas con “las evidencias halladas sobre las aparentes irregularidades”.

En efecto, la remisión de los antecedentes de la Contraloría contiene todas las irregularidades que surgen a la vista y que deben ser contrastadas con la defensa que, en este caso, le toca a la UNA. Con esos elementos se elabora un informe final y se publica en la web de la CGR, con las consecuentes recomendaciones al Ministerio Público.

La investigación fiscal también quedó en suspenso. Las causas contra Froilán, por inducción al cobro indebido de honorarios, y contra María del Carmen Martínez, ex directora de Talento Humano de la UNA, por apropiación y estafa se encuentran a la espera de audiencia preliminar. El ex rector logró evadir, hasta ahora, cinco diligencias judiciales en donde se debe definir si su caso va a juicio oral o no.

“Quedaron en la nada las investigaciones; no tenemos retorno de la Fiscalía ni de la Contraloría”, lanzó Marco Sanabria, representante estudiantil de la Facultad de Ingeniería UNA ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

Coincide en que en la UNA impera una atmósfera “de impunidad e intranquilidad”.