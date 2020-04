UNA inicia un pionero ensayo clínico con hidroxicloroquina

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) inicia un pionero ensayo clínico con el fármaco hidroxicloroquina utilizado de manera profiláctica en el personal de salud. El estudio se realizará en el Hospital de Clínicas, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boetner (Ineram).

Este planteamiento busca disminuir la incidencia del nuevo coronavirus (Covid-19) en médicos y enfermeras que prestan servicios en áreas de alta circulación del virus dentro de los hospitales: Urgencia, terapia intensiva, salas de internados, sala de respiratorios. El trabajo nace en la Dirección de Investigación de la Facultad de Medicina con un grupo de investigadores de la UNA y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) integrado por Gabriela Ávila, Isabel Acosta, Natalia Cabrera, Leticia Ramírez, Ruth Zárate, y Boris Revollo (España), coordinados por la Dra. Angélica Samudio y bajo el liderazgo de la Dra. Gloria Aguilar. Teniendo en cuenta los datos estadísticos observados en otros países como España, donde 16% de los afectados por el virus son médicos y enfermeras de la primera línea, los investigadores vieron que en Paraguay se produce el mismo hallazgo: hay un alto porcentaje de médicos con la infección. “Lo que queremos es proteger al personal de salud y tratar de disminuir la incidencia de la infección”, comentó la doctora Gloria Aguilar. Para este ensayo clínico se realizó una amplia búsqueda bibliográfica en relación a drogas utilizadas. La hidroxicloroquina es referida en un estudio publicado en 2005 en un ensayo in vitro donde se observó que esta droga tenía efecto pre y pos exposición al SARS COV2. Posteriormente, China realizó ensayos en humanos, pero la evidencia sigue siendo escasa, según la doctora. Menciona que el epidemiólogo francés Didier Raoult afirma que sería inmoral no administrar el fármaco a pacientes con Covid-19 como tratamiento y en ese contexto plantean usar la hidroxicloroquina como profilaxis, preexposición para el personal de salud. Siguiendo consideraciones éticas nacionales e internacionales, médicos y enfermeras de Clínicas, en principio, recibirán bajo control la hidroxicloroquina, previo a estudios como electrocardiograma, control de funcionalidad hepática y renal. La droga debe utilizarse dentro de un ensayo clínico porque se reportan efectos adversos leves y no frecuentes. Por eso es importante que nadie se automedique. Dentro del estudio los médicos serán estrictamente seguidos, se harán controles clínicos y laboratoriales. Utilizarán una app donde reportarán si tienen alguna sintomatología relacionada al Covid-19. En el pico alto de la pandemia se podrán tener los resultados, si se demuestra la eficacia. Los investigadores informarán al Ministerio de Salud para la toma de decisiones. La investigación cuenta con el apoyo de la UNA, del Ministerio de Salud, comité científico conformado por Conacyt, la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay y la Sociedad Científica del Paraguay.



