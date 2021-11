“Una élite de funcionarios privilegiados tiene el control en la Cancillería”

Proyectista. Samaniego afirmó que más de la mitad de los incorporados al escalafón diplomático no rindieron para el cargo.

–Es para ordenar, actualizar y modernizar la Cancillería. Los que se oponen a cambiar la ley no inventaron la diplomacia. Hoy nuestro país necesita hombres y mujeres comprometidos con la formación y experiencia en el ámbito internacional.

–Se ingresa al escalafón mediante concursos...

–159 funcionarios ingresaron sin concurso en 1999. Aquella vez le excluyeron a Euclides Acevedo (actual canciller). Desde allí empezó la élite a funcionar. Se le excluyó a uno de los proyectistas de esta ley. Por orden judicial ingresaron 114 funcionarios (2003-2013). Por medio del concurso interno que no figura en la Ley 1335/99 ingresaron 41 funcionarios. En total se incorporó a 378 sin concurso.

–¿Los políticos acceden a cupos en cargos diplomáticos?

–Cuando se habla de designación política no se tiene que asociar a cupos partidarios. ¿Por qué? El presidente tiene la potestad de designar a una persona que pertenezca o no al escalafón diplomático.

–Cuando ustedes se refieren que buscan ordenar la Cancillería, ¿a qué se refieren?

–Esta Academia Diplomática no está reconocida por ninguna institución. Queremos que siga pero que sea reconocida por el MEC. Debe permitir concursar en igualdad de oportunidades a todos los paraguayos. En el 2019 se llamó a concurso y se aplazaron todos. ¿Qué tenía que haber hecho la Academia? Hubiera declarado desierta la convocatoria. No rindieron más y continuaron. El profesor renunció (Fabrizio Vázquez catedrático de Geografía Económica). Después eliminaron la materia porque todos se aplazaron.

–Aquella vez hubo aplazo masivo...

–¿Quienes ingresaron? Oliver Heikel López, sobrino de la embajadora Sofía López; Héctor Laterza, hermano de la embajadora Stefanía Laterza; Gabriela Roberti hija del embajador Federico Roberti y hermana del primer secretario Francisco Roberti.

–¿Esta ley es inconstitucional como dicen?

–Hay que preguntar a Emilio Camacho y Eusebio Ramón Ayala (constitucionalistas). Son los dos que estudiaron y llevaron adelante el proyecto. El 98% de lo que dijeron los abogados de la ADEP se tuvo en cuenta. Es un proyecto que fue presentado con modificaciones y consensuado. No es inconstitucional. Dos sindicatos están a favor y la Católica.

–Con esta ley, el acceso quedará supeditado al cuoteo.

–Mienten. Mienten. Queremos que tengan administrativamente la oportunidad de crecer. Hoy solamente crecen los escalafonados diplomáticos.

–500 funcionarios entrarán por la ventana.

–El sistema de ingreso se mantiene vía concurso y después de acuerdo al sistema presupuestario. Una vez que rindan y quien tenga la calificación en base a las vacancias, van a ingresar. ¿Dónde se van a ubicar los 500 funcionarios? Eso es imposible.

–Falta mayor actualización.

–Buscamos que la ley permita el acceso de gente capacitada y profesional. ¿Quienes son los especialistas en energía que hoy dispone la Cancillera? La Academia no les habilita para que puedan concursar porque no son especialistas en los temas. Se quedó (en el tiempo) la Academia y no está acorde a las exigencias actuales. La Cancillería debe estar en sintonía con los temas actuales que hoy exige el mundo con las agendas de salud, medio ambiente, energía. Estamos desactualizados en la política de Estado que tiene que llevar adelante la Cancillería. Necesita recursos humanos calificados.

–La presidenta de ADEP dijo que esta ley no beneficiará al país.

–Queremos presentar el Paraguay del futuro dando vuelta la página de lo que ya no se hizo. Con este proyecto de ley estamos buscando igualdad de oportunidades para todos.

–Usted dijo que temen perder sus privilegios, ¿a qué se refiere?

–Hace 20 años solamente los integrantes de 10 familias que al mismo tiempo forman parte de una élite de distintos partidos políticos manejan la Cancillería. Hijo de embajador, cuñadas. Hace 15 años que ese embajador está en el mismo lugar. No se cumple la ley vigente que dice que los jubilados deben salir y siguen estando.

–Muchos ingresaron por concurso...

–El 67% de los funcionarios incorporados al escalafón diplomático no rindieron. Algunos cumplen función pero hay gente que ni siquiera tiene título universitario.

–¿Nuestra política exterior está manejada por clanes familiares?

–Está manejada por una élite de privilegiados. Por una élite de funcionarios privilegiados. Si vos no formas parte de esa élite de privilegiados nunca vas a tener oportunidad de acceder al escalafón diplomático aunque tengas la mejor formación. No hay igualdad de condiciones.

–¿Y cuál sería la ventaja de formar parte de este grupo?

–Ellos eligen los destinos (servicio en el exterior). Ejemplo. Quiero ser embajadora en Estados Unidos. ¿Por qué? porque mi hijo va a estudiar en la universidad. Eligen los destinos. Su esposo también se va. Ella está en la embajada y él en el consulado mientras el hijo estudia en la universidad. Cuando hablo de élite son los que acceden a los mejores destinos en el exterior. Siempre en los países de primer mundo. En Asunción copan los cargos superiores y los viajes. Ocupan cargos como director general de pasaportes, migraciones. Es decir, tienen privilegios. Por eso queremos reglamentar todo en una sola ley.

–¿Lilian Samaniego tiene cupos políticos y a su esposo en un consulado?

–Jorge (Coscia) fue ubicado por el presidente anterior (Horacio Cartes) y siguió con Mario Abdo (en el consulado de Foz de Yguazú). Ponéle que forme parte de un cupo político. ¿Cuál es su gestión? Pido que manden auditar. Es el consulado que más dinero recauda para Paraguay. No quiero una confrontación entre escalafonados versus cupos políticos pero dejen de atacar a los políticos que hacen gestión. La gente debe juzgar por la gestión.

–¿Usted pretende esta ley para ubicar a sus amigos?

–Quiero esta ley para una Cancillería para el futuro en representación del país. Que se ordene, que se modernice y que haya igualdad de oportunidades.

–¿Qué impacto generará en el presupuesto?

–Mienten. El presupuesto determinará las vacancias. Entonces a partir de ahí la Cancillería indicará que tiene tal vacancia y se empieza a ver el perfil.



