Una despedida insulsa y propia de una malísima campaña

Barros Schelotto dio a conocer la lista oficial con algunos estrenos a nivel de citados y con el compromiso de cumplir con lo que resta y proyectar el futuro de cara a los amistosos fecha FIFA, Copa América y más adelante nuevamente la clasificatoria para el Mundial 2026, pero para esto falta demasiado y si no se cambian radicalmente las cosas puede ser otra frustración, aunque el cupo de participantes será mayor, de seis plazas y media para nuestro continente. El viernes pasado se maquilló el tema Derlis González–Lorenzo Melgarejo, ambos “separados” de la Albirroja hasta que se dé una explicación directa y convincente de lo que ocurrió con los dos, será lo más sensato para no entrar en especulaciones. De los nuevos aparecen Luis Zárate y Marcos Gómez de Olimpia y Josué Colmán de Guaraní, todos del plano local, los llamados de afuera, Matías Galarza y repite el arquero Ángel González. En total son 27 los jugadores de que dispondrá el orientador argentino para el cierre de la competencia. Sobre el entorno de estas confrontaciones no hay entusiasmo, aunque podría despertar cierta atracción en Ciudad del Este, donde Paraguay culminará su pobre gestión frente a los ecuatorianos, a quienes les bastará el empate para figurar en Qatar. Ya hablamos del desconsuelo y el rotundo fracaso de nuestra representación en la presente edición. Por eso, esto parece pasar desapercibido y cuanto antes termine, mejor. Prepara maletas El rival de Paraguay, más que motivado por ubicarse en el podio (Brasil y Argentina ya aseguraron) culmina preparativos para el viaje a nuestro país y protagonizar en campo lo que podría ser el pasaporte para la cita cumbre. El DT argentino Gustavo Alfaro citó a 28 jugadores en un ambiente que transmite confianza y sin mayores reparos, es muy natural esto cuando los números no se pueden discutir. Alfaro soportó inconvenientes de entrada, “se jugó” con sus elegidos y su colocación es envidiable. En cuanto a la plantilla, continúa en carrera el experimentado Enner Valencia, actualmente en el Fenerbahce de Turquía, mientras lamentará la ausencia de Alexander Domínguez, el arquero del Tolima que está suspendido. Un detalle que no es menor es la diferencia gol a favor de los ecuatorianos, con +10 y comparativamente, salvo Brasil y Argentina, el resto tienen saldo negativo. Ejemplos: Uruguay -3, Perú -4, Chile -1 y Colombia -3. Esto genera un enredo peligroso y puede determinar posiciones. Paraguay – Ecuador será este jueves en Ciudad del Este, bajo la conducción de Jesús Valenzuela de Venezuela y al VAR Rodopho Toski, de Brasil. En simultáneo La FIFA determinó que todos los encuentros se disputen en el mismo día y horario, salvo Argentina, que atrasó su partido ante Venezuela para el 25. El 24 chocarán como ya señalamos Paraguay – Ecuador. Los otros encuentros son: Colombia – Bolivia, Brasil – Chile y Uruguay – Perú. El 29 de este mes finalizarán las Eliminatorias con la disputa de Perú – Paraguay, Ecuador – Argentina, Venezuela – Colombia, Chile – Uruguay y Bolivia – Brasil. Bien se sabe que hay un partido pendiente por regularizarse, el que se había suspendido a poco de comenzar en Sao Paulo entre Brasil y Argentina, que no se descarte pueda jugarse en Europa, en especial por Neymar y Messi. Acapara el interés Este viernes en la Conmebol se procederá al sorteo de la Libertadores y Sudamericana. Con relación al primero, los de mejor ubicación en el ránking, Palmeiras, River, Boca, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro y Paranaense son los cabezas de serie. Cerro y Libertad aparecen en el bombo 2, junto a Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez. Por su parte Olimpia, que arrancó desde la ronda preliminar, integra el bolillero 4, con Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza, América Mineiro, Estudiantes y The Strongest. Mencionemos que en el combo 3 están Cristal, Bragantino, Táchira, Alianza Lima, Colón, Deportivo Cali, Deportes Tolima y Caracas. Según el bolillero, podría darse choques de equipos paraguayos entre sí, incluso el mismo clásico Olimpia – Cerro como también Olimpia – Libertad, que adquirió rotunda repercusión por la presencia de Roque en el Albinegro. Descentralización copera El derecho a meterse en fase de grupos en la Sudamericana no dejará de llamar la atención con el pase logrado por General Caballero de Juan León Mallorquín y Guaireña, codeándose con equipos de enorme trayectoria y con títulos incluidos. Los dos representantes del interior serán motivo de preguntas de la prensa internacional, que estará muy atenta a la programación que surgirá tras el sorteo donde los nuestros aparecen en el pote 4. En tanto los otros, Santos, Independiente, Sao Paulo, Inter, Racing, Liga de Quito, Lanús y Junior son los marcados en primer lugar y dos de estos serán indefectiblemente adversarios de los nuestros. Esta es una Copa interesantísima y que con el correr de los años adquirió fuerza y gran protagonismo.