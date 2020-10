Una boda enfrenta al clan Guerlain

BODA DESAPROBADA. Con esa cita ante la justicia el clan Guerlain, que fundó en 1828 la célebre marca homónima de perfumes, cremas y maquillaje, protagoniza la crónica rosa de la prensa francesa, a la espera de que el Tribunal de Apelación de Versalles pronuncie este martes su veredicto.

“Jean-Paul es incapaz de gestionar su patrimonio, pero su vida sentimental es una cuestión de dignidad humana. No le corresponde ni a los jueces ni a su hijo, sobre todo no a su hijo, decidir si puede casarse”, explica el abogado del patriarca, Laurent Bayon.

Guerlain, último heredero de esa “maison” de belleza antes de que esta pasara en 1994 a manos del consorcio del lujo Lvmh, conoció a la franco-danesa Christina Kragh Michelsen a mediados de los años 2000 y ella se instaló en 2012 en su propiedad de Mesnuls, en la región parisina. “Pero tiene su apartamento particular. Cada uno vive en el suyo. No hay vida marital”, alega el abogado del hijo, Pascal Koerfer, para quien “para defender el derecho al amor primero tiene que haberlo, aunque la verdadera cuestión es si Jean-Paul Guerlain está en capacidad” de discernir.

Este segundo letrado dice tener pruebas de que el patriarca dijo de forma repetida a los empleados de su casa y al juez de tutela que no quiere casarse. Cuando en la audiencia de esta pasada semana en Versalles el magistrado se lo preguntó, se limitó a decir: “Estoy bien”. “Repetía todo el rato lo mismo, pero se notaba que era una frase aprendida, que su entorno le había enseñado, porque respondía eso a cualquier pregunta”, insiste el representante del hijo.

Stéphane Guerlain fue nombrado su tutor legal en enero de 2018. Un diario indicó que aunque el ex dirigente recuerda su pasado, perdió la memoria a corto plazo. Habla todavía en francos, no en euros, y según ese diario no reconoce a su abogado.

SEPARACIÓN DE BIENES. Los novios dicen tener la intención de firmar un contrato de separación de bienes, pero la legislación francesa, según el representante del hijo, concedería pese a todo derechos a la futura viuda.

Este es su tercer intento de boda, tras las tentativas fallidas de 2007 y 2015, que según el entorno del patriarca siempre fueron vetadas por Stéphane. EFE